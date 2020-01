Bichi Fuertes: “River va a ser el campeón de la Superliga”

🎙 En charla con Radio Mitre, el Bichi Esteban Fuertes tiró muchas frases interesantes.

🗣 “River va a ser el campeón de la Superliga”

🗣 “Me sorprende lo que hizo Gallardo. River era grande pero lo hizo inmenso. Él me preguntó por Alario cuando no tenía casi partidos en Primera, siempre que apunta a un jugador lo acierta”.

🗣 “River hoy le gana con inteligencia a Boca, son épocas y rachas. Antes era Bianchi en Boca y hoy pasa con Gallardo en River”.

🗣 “Si fuera dirigente de Boca, voy con los ojos cerrados a buscar a Paolo Guerrero. Es un delantero completo, de otra clase y que sabes que rinde. En caso de que no llegue, me quedo con Wanchope Ábila. No iría a buscar otro 9 que no sea Guerrero”.

🗣 “El 9 de la Selección para mí tiene que ser Gonzalo Higuaín, yo le daría otra oportunidad. Siempre dio lo mejor, la gente lo mata por errar dos goles, pero hizo miles de goles en las ligas más importantes del mundo. Si tengo que armar el equipo para el primer partido de Eliminatorias, los pongo a Higuaín y Agüero a la Selección de nuevo”.

🗣 “Lautaro Martínez es un Toro, tiene bien puesto ese mote, es un 9 con todas las letras. Tiene un futuro tremendo”.

🗣 “Que Diego Maradona me haya llamado para la Selección Argentina fue tocar el cielo con las manos. Una emoción única, que te llame el mejor del mundo para vestir la camiseta de mi país…”.

🗣 “Me llamaron de Boca, pero después eligieron a Palermo. Era él o yo, uno de los dos 9 iba y los dirigentes terminaron llevando a Martín”.

🗣 “Jugar en River fue un sueño, pude cumplir todo lo que de chiquito anhelaba en mi pueblo”.