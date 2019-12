Patricio Bertone: “Tenía muchas ganas (de ser delegado municipal de Oriente)”

El nuevo delegado municipal de Oriente, Patricio Bertone, admitió por LA DORREGO que tenía “muchas ganas” de ocupar este cargo.

Recordó que comenzó a militar en el subcomité de la UCR de su ciudad hace 20 años y mencionó que tuvo algunas participaciones breves en el Concejo Deliberante como suplente (integró una boleta encabezada por el exintendente Osvaldo Crego).

“Siempre estuve relacionado con la política, que me gusta mucho, y aspiraba a hacer esto (ser delegado) algún día, aunque no pensé que sería ahora sino más adelante cuando me jubilara”, admitió.

Bertone es técnico radiólogo y durante 23 años trabajó en la unidad sanitaria de Oriente.

Aseguró que desde la función pública intentará concretar todo aquello que pedía se hiciera y dijo que tiene todo el respaldo del intendente Raúl Reyes.

En la entrevista, que podrán escuchar completa en la parte superior de este post, Patricio Bertone aseveró que pese a que su hermano Diego milita en el justicialismo (hoy lunes asumió como concejal en reemplazo de Osvaldo Barcelona) mantienen una “excelente relación”.