Vacunación contra el Covid 19 en la ciudad / Duro comunicado de la UCR local: “No podemos callar más”

“No podemos callar más… Desde su fundación hasta la fecha la UCR avala dos

políticas públicas, como son la educación y la salud, por encima de todo,

incluyendo la libertad, de mas está aclararlo.

Hoy en este contexto que nos toca vivir a raíz de la pandemia, se pretende usar

estos dos pilares, fundamentales en cualquier democracia, como un simple

instrumento de campaña, descuidando el fin de su existencia, el bienestar

común de todo el pueblo por encima de cualquier ideología o simpatía

política. Nuestra historia nos avala.

A nivel local no fue un año fácil para la salud, pero tanto nuestra atención pública como privada estuvo a la altura de las circunstancia y más también, sin mirar ningún color político.

Hoy se dice que las campañas de vacunaciones se van a llevar a cabo por

otros canales que no son los creados para tal fin, tal vez usando un poco la picardía partidaria y tratando de sacar provecho de algo tan importante como la SALUD de nuestros vecinos.

Por eso le pedimos al Sr. Gobernador y a sus representantes políticos en nuestra localidad, que no rompan con los canales institucionales para tal fin, seria despreciar todo el capital profesional y humano que tienen nuestras instituciones sanitarias y tal vez, poner en riesgo la SALUD PUBLICA.

Sabemos que es posible y apelamos al sentido común, hay personas con la suficiente responsabilidad y conocimiento para entender de que estamos hablando, espero que prime la responsabilidad”. (30-1-21).

Comité Alvaro Ricardo Fuertes UCR de Coronel Dorrego