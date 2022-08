Gastón Nomdedeu dijo que Cristina será reconocida como la «vieja» y no como «la jefa», aseguró que «el presidente no preside » y recordó el caso Ullmann

Por Pablo Javier Marcó

Con el doble voto de su presidente, Alejandro Zorzano, el Concejo Deliberante dorreguense aprobó un proyecto de resolución presentado por el bloque de UCR – Juntos mediante el cual le pide al presidente Alberto Fernández que «bregue por la defensa de la institucionalidad y por la forma de gobierno republicana que nuestro país adopta, la que se basa en la de independencia de los poderes del Estado».

Como el bloque del Frente de Todos – PJ rechazó la iniciativa, nuevamente el oficialismo necesitó de la prerrogativa que tiene el titular del Concejo en caso de empate en la votación.

Para la bancada oficialista, «la Nación Argentina necesita recobrar su bienestar social, satisfaciendo conjuntamente una serie de necesidades que responden a la calidad de vida del ser humano en sociedad».

«Argentina está viviendo graves momentos económicos, situación que encarece el bienestar y vulnera a la Nación. Es tiempo de actuar y pensar en y por el pueblo argentino. Hay que buscar caminos para escuchar, consensuar; en pos de recomponer la situación económica que aqueja al país, dignificando la vida de cada habitante a través de fuentes laborales, un buen sustento alimentario y educación», según menciona otro considerando.

«Mientras políticos se ocupan de engendrar violencia, de pedir al pueblo que salga a la calle a manifestar en apoyo a…, la gente, la población sigue sufriendo los embates de la crisis que no pasa; y más allá de menguar, se acrecienta. El gobierno, en lugar de institucionalizar la defensa de una persona que es investigada por la justicia, debería abocarse al rol por el cual fue elegido», añade otro párrafo.

Más adelante, la resolución expresa: «Parece que los políticos no se dan cuenta que el pueblo sufre, está cansado, quiere lograr su sustento dignamente, hay jubilados que trabajaron toda su vida y hoy solo deben optar por comer una vez al día».

«El Jefe de Estado debe ocupar cada minuto de su vida en actuar en pos de generar la dignidad y bienestar de los/las argentinos/as. Y dejar de realizar un ataque sistemático al Poder Judicial, ya que no puede confundir o desconocer las facultades y atribuciones de cada Poder del Estado Se debe deponer las actitudes que buscan enfrentar a la sociedad, se debe buscar la paz social. Este Concejo Deliberante solicita cordura política y bienestar para la Nación», completa el texto.

Fue Gastón Nomdedeu, como presidente del bloque, quien explicó las razones del proyecto. Fiel a su tono apocalíptico y maniqueo, haciendo varias referencias a «la política» y a «los políticos» como algo distante, pese a que es concejal desde hace siete años; con duros cuestionamientos políticos y hasta descalificaciones personales, estas fueron sus frases más polémicas:

*»… Los ciudadanos de este país estamos hartos, cansados. Los que trabajamos y no cobramos un plan, esta nueva forma de esclavitud moderna, que a la pobre gente la obliga a tener que depender del político de turno…

*»…Estamos cansados de los planes, de las mentiras, de la corrupción… De ver a nuestros abuelos, a nuestros papás, gente que ha trabajado dignamente, haciendo el esfuerzo para aportar y cobrar una miseria de jubilación; igual que la gente que no aportó nunca y recibió una jubilación, siempre nivelando para abajo».

*»… Me da bronca que en un país rico, próspero, extenso, sin guerras, con un tremendo potencial, poseedor de muchísimos recursos naturales, mentes brillantes, premios Noble (sic), es imperdonable lo que está pasando… La mayoría de la gente no tiene para comer, con una situación de pobreza desesperante como consecuencia de la inflación, por el desmanejo y la falta de un gobierno de incapaces, mentirosos y algunos corruptos…».

*»Queremos que termine el mandato de este Presidente, pese a que lo vamos a sufrir porque falta un año y medio (de mandato)»…

*»Tenemos un Presidente que no preside, que es una figura decorativa, que llegó a la presidencia de manera legal, a través del voto, pero que fue a puesto a dedo por una vicepresidenta que no podía ir porque no le daban las encuestas… Cristina Fernández lo acompañó (en la fórmula) para ser senadora y ampararse en los fueros (N. del R.: después que dejó la Presidencia, la actual vicepresidenta estuvo dos años sin fueros hasta que fue electa senadora en 2017).

*»…La vicepresidenta de la Nación no solo se esconde en el Senado de la Nación, sino que lo transformó casi en un aguantadero de corruptos, prófugos de la Justicia, aunque no es la única…».

*»El Presidente no preside nada, se dedica a tocar la guitarra y a dar clases como si no pasara nada, como si la situación fuera floreciente, como si no hubiera temas que resolver… Nos relacionamos con las dictaduras del mundo, perdimos las relaciones internacionales con los países serios para recostarnos sobre Venezuela, que para el gobierno nacional no es una dictadura; Cuba o Nicaragua. Veinte días antes de que estalle la Guerra entre Rusia y Ucrania, el Presidente queriendo ser amigo de Rusia…».

*»Lo que más me indigna de todo es por los chicos, que piensan en irse de este país; es triste y doloroso, y lo digo como papá. Es difícil explicarles a ellos que la Argentina no es el kirchnerismo. La Argentina es otra cosa, y esto va a pasar, porque esto llegó al ocaso, llegó al final. El otro día leía la columna de un periodista, Asís, que hablaba del ocaso, cuando ya no le digan la jefa sino la vieja, y no lo digo despectivamente porque nos va a pasar a todos, pero será reconocida como la vieja y no como la jefa…».

*»Hay que ser caradura para presentarse en elecciones con 13 procesos judiciales (por la vicepresidenta…)».

*»… El bloque oficialista sabe que si pasara algo así en Dorrego seríamos los primeros. Y tuvimos un caso. Nosotros tuvimos un funcionario (Horacio Ullmann, exdirector de Obras Saitarias) que se equivocó e hizo una zanja indebidamente. Y estuvimos todos de acuerdo en que se tenía que ir. Y no solo se tenía que ir, sino que, además, recibió una denuncia penal. Y ninguno de nosotros dudó. Además, siendo intendente interino, me tocó ir a verlo para pedirle que pague la obra…». (30-08-22).