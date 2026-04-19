Se comienza a saldar una deuda histórica con mujeres de la comunidad

El Concejo Deliberante aprobó en la sesión del pasado 8 de abril la designación de nombres para distintas arterias de la ciudad cabecera. La iniciativa surgió a partir de la necesidad de identificar calles en sectores donde las viviendas ya se encuentran adjudicadas y habitadas, como los barrios Buenos Aires Hogar, Caja de Seguridad de la Policía, Plan Bonaerense 2 y FOMUVI.

Durante la sesión, se señaló que el Departamento Ejecutivo mantiene una política en relación con la demanda habitacional, con continuidad en la construcción de viviendas, obras de infraestructura y apertura de calles. También se informó que el cuerpo recibió correspondencia de vecinos que manifestaron la necesidad de contar con nombres y numeración para asegurar la correcta identificación de los domicilios y la recepción de correspondencia.

El relevamiento realizado detectó calles internas en distintos sectores que carecen de denominación, entre ellos el barrio conocido como Automóvil Club. En ese marco, se recordó la resolución 126/25 del Concejo Deliberante Estudiantil, que propuso el programa “Nombrar para Recordar. Mujeres Dorreguenses en la Memoria Urbana”, orientado a designar calles y espacios públicos con nombres de mujeres de relevancia histórica, cultural, social y comunitaria. En la actualidad solo dos arterias de la ciudad cabecera llevan nombres de mujeres (Clementina Villamayor y Karen Krog).

El proyecto de ordenanza establece la designación de nombres para diversas calles. En el artículo primero, se asignan denominaciones a continuidades de arterias existentes y calles internas: 9 de Julio Bis, Urdapilleta Bis y 25 de Mayo Bis, junto con Lía Raquel Labrisca (Quela), Santina Antonini y Amalia Villanueva.

El artículo segundo define los nombres de nuevas arterias paralelas: María Dolores Salomón de Aiub para la calle 122, Marta Sosa para la calle 124 y Adriana Schiavonne para la calle 126. El artículo tercero incorpora Alicia Mollard para una calle interna del barrio Primero de Mayo, Sara Menna para la calle 38 e Iris Alicia Galisteo para una calle interna del barrio FEB.

La ordenanza dispone que el Departamento Ejecutivo coloque la cartelería identificatoria correspondiente. La iniciativa fue elaborada en comisiones y presentada en la sesión con modificaciones.

Durante el tratamiento, se destacó la presencia de alumnas de la Escuela Agraria, impulsoras del proyecto en el ámbito estudiantil, junto a directivos, docentes y familias. Se remarcó el trabajo de investigación realizado y el objetivo de reconocer el aporte de mujeres de la comunidad.

También se informó una modificación puntual en la denominación de María Dolores Salomón de Aiub, al incluir su apellido de casada en reconocimiento a su condición de madre de hijos desaparecidos.

El proyecto plantea la necesidad de visibilizar a mujeres del distrito en el espacio público y de incorporar esta perspectiva en la construcción de la memoria colectiva. Se anticipó la colocación de nomencladores y la participación de familiares en los actos correspondientes.