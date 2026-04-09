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Nuestra ciudad cumple 136 años: programa de actividades

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La ciudad de Coronel Dorrego, cabecera del distrito con el nombre, cumple hoy jueves 9 de abril su 136° aniversario.

El acto oficial será a las 9,30, en la plaza central.

Por su parte, mañana sábado 10 habrá propuestas gastronómicas y espectáculos musicales de acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

A las 14, se pondrá en marcha la propuesta denominada “Cocina al Fuego”, la cual será complementada a las 15 con la iniciativa “Sabores que Crecen”.

Posteriormente, a las 18, se realizará la entrega de premios. A las 20, se presentará La Entramada. Luego, se presentarán Fósforo y La MH, mientras que para las 21 se prevé el show Tokdiscos. (09-04-26).

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Un Comentario.

  1. Ya que todos usan la efigie de la simbiosis pampa de la entrada al pueblo como presentación orgullosa, cosa totalmente compartida.Seria bueno que la Municipalidad revisara su iluminación si.no han hecho.

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