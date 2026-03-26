En junio se realizará el juicio por una violación en manada ocurrida en la zona rural de Villarino

Durante los días 19, 22, 23 y 24 de junio, en dependencias del Tribunal Oral Criminal N.º 1 de Bahía Blanca, se desarrollará el debate oral y público para analizar la conducta de Alan Kevin Ábalos, Franco Fabián Apis, Erik Dalla Riva, Kevin Dalla Riva, Fernando Herrera, Alexis Gaspar Roa y Enzo Gustavo Torres, junto a 3 menores de edad, quienes -según la fiscalía- realizaron un acuerdo de voluntades para concretar un ataque sexual masivo contra la joven.

También, están acusados de participar en el hecho 3 menores de edad, cuya situación se tramita por separado en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Según la investigación realizada por la UFIJ N.º 14, a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, el hecho ocurrió el 30 de noviembre de 2017 cuando la víctima, de 17 años, concurrió a un festejo de cumpleaños que se realizaba en una quinta donde se encontraban esas 10 personas.

Los imputados manipularon a la mujer de manera tal que terminó dentro de un cuarto, mientras uno de ellos distraía a un amiga de la víctima afuera de la casa, los restantes ingresaron al lugar -en total oscuridad- para privarla de la libertad y abusar de ella.

La joven comenzó a gritar de forma desesperada hasta que su amiga golpeó la puerta y les dijo que llamaría a la policía, finalmente los imputados cesaron en su accionar y egresaron de la habitación, subieron a las jóvenes a un vehículo y las llevaron hacia el pueblo.

En la imputación de los hechos, el fiscal sostuvo que todos los acusados son coautores funcionales del delito de abuso sexual con acceso carnal o -de manera alternativa- de abuso sexual gravemente ultrajante, debido a que el delito de agresión sexual es una figura integrada por dos elementos típicos: el acto de carácter sexual y el empleo de violencia o intimidación.

Si bien dentro de esta visión pueden darse diversas variables, sostuvo el fiscal, en este caso todos los imputados emplearon violencia o intimidación porque encerraron a la víctima en una habitación oscura, realizaron un círculo a su alrededor, profirieron amenazas coactivas y -si bien-solo algunos realizaron el acto de abuso, todos eran conscientes de lo que allí sucedía y querían el resultado buscado y orquestado previamente.(26-03-26).