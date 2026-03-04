El gobierno municipal coordinó acciones para un UPD seguro junto a jóvenes y padres

El área de Juventud de la comuna informó que, durante la mañana de este miércoles, mantuvo una reunión con jóvenes, padres e integrantes del CPA local con motivo de los festejos del Último Primer Día (UPD), con el objetivo de coordinar una celebración segura.

En este marco, el gobierno municipal garantizó el acompañamiento en el entorno y la realización de recorridas preventivas de seguridad.

Además, se alcanzó un compromiso con los padres presentes para acompañar de cerca la jornada y actuar como primera red de contención.

Por otra parte, a través de las redes sociales se brindó información a los jóvenes sobre consumos problemáticos y se difundieron los números telefónicos de emergencia: 107 (Hospital) y 101 (Policía). (04-03-26).