La ciudad

Convocatoria abierta para aspirantes a bomberos voluntarios de nuestra ciudad

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El Departamento de Prensa y Difusión de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad informó que hasta el 31 de marzo se encuentra abierta la inscripción para quienes deseen incorporarse al cuerpo activo como aspirantes a bomberos voluntarios.

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres con vocación de servicio, compromiso con la comunidad y disposición para capacitarse y trabajar en equipo. Desde la institución destacaron que formar parte del cuerpo no solo implica responder ante emergencias, sino también asumir un fuerte compromiso solidario y comunitario.

Entre los requisitos establecidos para la inscripción se encuentran: tener entre 18 y 38 años de edad, ser residente de la localidad, no poseer antecedentes penales y haber finalizado los estudios primarios.

Quienes estén interesados en sumarse a esta noble tarea podrán acercarse al cuartel para recibir mayor información y completar el proceso de inscripción correspondiente. (04-03-26).

La Dorrego

