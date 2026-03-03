Un repaso random por nuestro archivo / 12-05-10: anunciaban la inauguración del kartódromo

Así lo informó LA DORREGO el 12 de mayo de 2010:

En medio de una gran expectativa, quedará oficialmente inaugurada el domingo próximo en nuestra ciudad la pista del Coronel Dorrego Automóvil Club (CDAC).

La actividad fue organizada por la Asociación Bahiense de Karting para cumplir con la tercera fecha de la especialidad, que se presentará junto al Súper Kart 110.

“Estamos contentos porque el 2 de mayo hubo pruebas y los pilotos que participaron quedaron muy conformes con el trazado. Es una pista ligera y muy segura porque responde a las exigencias”, dijo Roberto Arribas, integrante de la comisión directiva del CDAC.

A las 8 del domingo se abrirá el circuito; a las 10,30, se prevén los ensayos, mientras que a partir de las 14 se realizará el acto de imposición del nombre Antonio Coco Paez a la pista, en memoria de quien fuera gran colaborador y difusor del automovilismo dorreguense. Después de este merecido reconocimiento, se largarán las carreras finales.

“Esperamos que se dé una carrera muy entretenida, porque sin bien no quiero arriesgarme a dar una cifra definitiva, se aguarda una presencia de entre 80 y 100 máquinas provenientes, de Bahía Blanca, Viedma, Río Colorado, Puan, Pigué, Punta Alta, Coronel Pringles, como también de nuestra ciudad, que paulatinamente se van sumando a la categoría”, subrayó Arribas.

Consultado sobre los proyectos de la institución, el dirigente automovilístico anticipó que la semana venidera se realizará la traza de la pista de autocross, categoría de reciente conformación, que va sumando adeptos en la zona y en Dorrego. La idea es realizar una competencia el mes próximo.

Luego, Arribas señaló que el extenso predio (de aproximadamente 43 hectáreas) del CDAC se encuentran en buenas condiciones, aunque admitió que uno de los principales objetivos de la institución es asfaltar el circuito principal, de 1.700 metros de extensión, actualmente compactado con piedra.

“Estamos haciendo trámites ante organismos municipales, provinciales y nacionales y si cumplimos con este sueño, sería un gran avance para todo el circuito turístico de la zona”, se esperanzó.

Un poco de historia

En 2000, el Coronel Dorrego Automóvil Club (CDAC) adquirió un terreno de aproximadamente 43 hectáreas, con la intención de construir en el lugar un circuito que pudiera albergar a distintas categorías de la región.

Tras la compra del predio, los responsables de la entidad madre del deporte motor en la ciudad comenzaron a trabajar silenciosamente, sin prisa, pero también sin pausas, para acondicionar el lugar con la intención de poder cristalizar un anhelo que a principios de ese año parecía imposible, pero que años después se transformó en realidad.

“La prioridad que nos impusimos fue forestar el lugar, para lo cual hemos plantado alrededor de 1.200 siempreverdes y más de mil eucaliptus, que están creciendo muy bien, a excepción de un sector que fue afectado por un incendio producido hace un año”, había dicho en aquella oportunidad Dardo González, por aquel enconces presidente del CDAC.

El circuito tiene una superficie de 1.640 metros, con una recta de 590 y una especie de chicana, para las categorías menores, de 780 metros, respondiendo a las exigencias reglamentarias.

González subrayó, también, que se puso un especial énfasis en dotar al trazado de las medidas de seguridad estipuladas, como la colocación de una gran cantidad de gomas rodeando la pista.

Luego, admitió que la tarea de adecuación del terreno no fue sencilla, especialmente en una época tan difícil como la actual.

“Tuvimos la suerte de que una firma hizo un gran aporte abasteciéndonos de palos, varillas, tranqueras, alambres y otros elementos; dada la magnitud del emprendimiento, es importante mencionar que casi no tenemos deudas”, manifestó González. (03-03-26).