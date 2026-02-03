El 15 de febrero se festejarán los carnavales en la ciudad

El domingo 15 de febrero se realizarán los festejos de carnaval en nuestra ciudad.

La jornada contará con la participación del Centro Municipal de Murga “Los Verdaderos Rebeldes” de Dorrego, quienes abrirán el espectáculo

Se anunció que, por primera vez, llegará a la ciudad “La Murga de La Abuela”, de Punta Alta, que cuenta con 120 integrantes.

Cerrará la noche “La Denver”, banda de cumbia proveniente de la ciudad de Benito Juárez.

La Municipalidad invita a instituciones y vecinos de los barrios y localidades del distrito a sumarse a esta fiesta popular con sus disfraces y a ser parte de un desfile que partirá desde la esquina de las avenidas Fuertes y Santagada.

La celebración comenzará a las 20, con la conducción de Hugo Segurola. (03-02-26).