¿Tendrá la Biblioteca Popular el triste destino del Cine San Martín?

Todavía con la herida abierta en buena parte de la comunidad por la desaparición del Cine San Martín, no pocas vecinas y vecinos imaginan un destino similar para la Biblioteca Popular Coronel Dorrego, institución que, con más de 90 años de historia, ha sido un pilar fundamental para el desarrollo cultural, social, educativo y económico de nuestra comunidad.

El interrogante del título surge a raíz de la evidente inactividad de la entidad.

En mayo pasado, el bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución para solicitar al gobierno municipal que gestione la reapertura y el funcionamiento de la biblioteca local, garantizando así su acceso y beneficios para toda la comunidad.

La iniciativa pasó a comisiones. Pasaron seis meses y no se conocieron novedades al respecto, al menos que trascendieran públicamente.

Para la bancada de la oposición, las bibliotecas públicas cumplen diversas funciones esenciales. Son espacios de encuentro, comunicación y participación, ubicados en el corazón de la comunidad. Ofrecen acceso libre y voluntario a la lectura, la investigación y la creatividad, promoviendo el acceso a la información y fomentando el aprendizaje y el hábito lector.

Su misión principal es preservar y difundir el patrimonio bibliográfico y documental, sirviendo como fuente de información que ayuda a mantener la identidad cultural, fortalecer la participación ciudadana y cultivar la memoria colectiva. Además, las bibliotecas reúnen, organizan, conservan y ponen a disposición de la comunidad una colección actualizada de materiales en diferentes soportes, tanto en formato físico como virtual, con fines educativos, de investigación, ocio y cultura.

Entre los argumentos destacados en el proyecto, se menciona que las bibliotecas son puertas de acceso a los conocimientos y la cultura, desempeñando un papel fundamental en la sociedad. Los recursos y servicios que ofrecen brindan oportunidades para aprender, apoyar la alfabetización y la educación, y también sirven como espacios de interacción social y cultural.

Desde 1968, la Biblioteca Popular Coronel Dorrego funciona en el subsuelo del Centro Cívico Municipal, ubicado en la Avenida Ricardo Fuertes 674. La institución cuenta con un estatuto que establece que, en caso de acefalia, la intervención del gobierno municipal es necesaria para su gestión y continuidad. (23-11-25).