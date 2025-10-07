Solicitan una cámara de seguridad en la planta de ósmosis inversa de Marisol

El Concejo Deliberante pidió al Departamento Ejecutivo que analice la posibilidad de instalar una cámara de seguridad en la planta de ósmosis inversa ubicada en Marisol.

Según la resolución, esta planta juega un papel fundamental en la provisión de agua potable, actuando como un sistema de reserva esencial para la comunidad en crecimiento.

“Reconocido por sus amplias bondades naturales, el Balneario Marisol demanda la implementación de medidas que aseguren la protección de los espacios que proveen servicios básicos a la población. La instalación de una cámara de seguridad busca reforzar la vigilancia del área, previniendo actos vandálicos y permitiendo un mejor control del sitio”, destaca el texto del pedido, presentado por el bloque de UCR – Juntos por el Cambio.

Añade que, además, la planta de ósmosis se encuentra contigua a la Escuela Primaria Nº 35 y al JIRIMM Nº 5. Por lo tanto, esta medida también contribuiría a mejorar la seguridad de estos establecimientos educativos, facilitando la intervención de las autoridades pertinentes en caso de ser necesario. (07-10-25).