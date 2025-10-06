Preocupación por la inseguridad en San Román: el Concejo reclama más presencia policial

El Concejo Deliberante solicitó formalmente al Ministerio de Seguridad bonaerense la instalación de un dispositivo de seguridad urbana en San Román, ante el aumento de hechos delictivos en la zona.

El cuerpo expresó su preocupación por la reiteración de situaciones vinculadas a la inseguridad en la vecina localidad.

La iniciativa fue presentada por el bloque de UCR – Juntos por el Cambio tras un repaso por antecedentes y reclamos vecinales, que pusieron en evidencia la necesidad de contar nuevamente con presencia policial estable en la zona.

Según lo manifestado, la comunidad se sintió protegida durante el período en que funcionó un destacamento policial, establecido luego de un pedido formal en 1998. Actualmente, la cobertura depende del Comando de Prevención Rural (CPR), aunque la amplia extensión del distrito dificulta una respuesta rápida y constante.

El texto destaca también la llegada de nuevos residentes provenientes de otras provincias y distritos, lo que transformó la dinámica local. En paralelo, se registraron hechos vandálicos que afectaron tanto al patrimonio municipal como a propiedades privadas.

Desde el Concejo señalaron que, ante emergencias, accidentes o episodios de violencia, la intervención policial inmediata resulta indispensable para la comunidad.

La resolución solicita que el Ministerio de Seguridad evalúe la instalación de un puesto de vigilancia, posta policial o destacamento, según se considere pertinente. Además, se remitirá copia del pedido a las comisarías local y departamental.