Oriente: impulsan la creación de un sendero saludable en el Parque Centenario

La Dorrego Send an email
Por inquietud del Concejo Deliberante, el gobierno municipal deberá estudiar la posibilidad de realizar las tareas necesarias a fin de constituir un sendero saludable dentro del predio denominado Parque Centenario de la localidad de Oriente.

Según la resolución, nacida a instancias de un proyecto del bloque de UCR – Juntos por el Cambio, ese sector de la ciudad es altamente visitado por vecinos y visitantes, que eligen ese espacio para recreación, caminatas, juegos físicos y paseos familiares y entre amigos.

El Parque Centenario cuenta con mobiliario urbano apto para descansos luego de la actividad física.

“Podría ser utilizado por una franja etaria que quizás no realiza caminatas o actividades en senderos alejados del casco urbano, ya sea por falta de un espacio seguro o por imposibilidad de acceder a grandes distancias”, argumentó el Concejo.

Añadió que el Parque cuenta con equipamiento para realizar ejercicios físicos, de fuerza y elongación, permitiendo una rutina completa al aire libre y contribuyendo a la prevención de enfermedades.

“Se cree oportuno completar la ornamentación del Parque Centenario, de manera tal de dejar constituido un sendero saludable dentro de ese espacio”, completó. (06-10-25).

