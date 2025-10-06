Oriente: impulsan la creación de un sendero saludable en el Parque Centenario

Por inquietud del Concejo Deliberante, el gobierno municipal deberá estudiar la posibilidad de realizar las tareas necesarias a fin de constituir un sendero saludable dentro del predio denominado Parque Centenario de la localidad de Oriente.

Según la resolución, nacida a instancias de un proyecto del bloque de UCR – Juntos por el Cambio, ese sector de la ciudad es altamente visitado por vecinos y visitantes, que eligen ese espacio para recreación, caminatas, juegos físicos y paseos familiares y entre amigos.

El Parque Centenario cuenta con mobiliario urbano apto para descansos luego de la actividad física.

“Podría ser utilizado por una franja etaria que quizás no realiza caminatas o actividades en senderos alejados del casco urbano, ya sea por falta de un espacio seguro o por imposibilidad de acceder a grandes distancias”, argumentó el Concejo.

Añadió que el Parque cuenta con equipamiento para realizar ejercicios físicos, de fuerza y elongación, permitiendo una rutina completa al aire libre y contribuyendo a la prevención de enfermedades.

“Se cree oportuno completar la ornamentación del Parque Centenario, de manera tal de dejar constituido un sendero saludable dentro de ese espacio”, completó. (06-10-25).