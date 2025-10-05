Que no se apague, el legado de los lanudos

NOTA DE CARLOS BODANZA EN INFOSUDOESTE

La foto es mucho más que una foto. Son esos instantes perfectos donde todo queda resumido, donde nada se puede agregar, pero en realidad, son instantáneas que nos invitan a querer conocer la película, porque allí, hay vida, hay años de sacrificios, de pasiones, de camaradería. Hay cientos y miles de kilómetros, hay alegrías, hay de las otras pero sobre todas las cosas, hay amistad. A pesar de que muchos así lo crean, la llama sigue encendida y en la tarde de ayer, por un instante sé que pude confirmarlo.

¿Tanto dice la foto? Sí, porque en ella lo primero que imagino es las vivencias compartidas. Anécdotas, viajes, horas y horas dedicados a esta obsesión –es el único término que les cabe- porque allí hay mucho más que un simple cuidado, un arreglo, una preparación, ni siquiera el deseo en ellos, de “ganar o ganar”, para ellos estar ahí, es ser los grandes campeones.

Lo cierto es que Bordeu históricamente fue la Exposición número uno de los Corriedale en Argentina, lo sigue siendo, aunque como este año parece apagarse esa “llama” cuando vimos los inscriptos, cuando aquellos números superaban a los de los bovinos en remates que duraban varios días, la gloria de “la oveja” marcaba el camino y ellos, ellos ya hacían huella.

Por eso hoy cuando me crucé con la foto, entendí todo. Nada, absolutamente nada, tiene que ver la actividad con un negocio, con la economía, con la plata misma, allí hay algo totalmente diferente y que sin dudas, todos deberíamos buscar la manera, de acompañarlos. Eran cuatro porque seguramente, más no cabían, porque de última son cuatro las patas del borrego y en ese proceso artesanal de “acondicionar el bellón”, es como ir una por una las hebras, acondicionándolas. Podrá ser una técnica, podrá ser una preparación y tal vez, es hasta terapéutica, pero lo cierto es que “los une”, tan fuerte como los micrones que se miden, porque es un verdadero lazo de esos cuatro cabañeros (Bocha Schesco, el correntino Raúl Blanco, el ex cabañero Yamil Robert y el mismísimo “Ruso”), todos concentrados, todos hermanados, todos disfrutando ese ínfimo momento compartido.

Al momento de que el otro “Ruso” Néstor Aldazábal consiguió el gran Campeón Angus de la exposición, me acerqué a saludarlo, a felicitarlo y en lo posible a realizarle una nota. Nervioso, como apurado, lo conozco y algo no lo dejaba disfrutar el momento, “me voy, estoy por salir con un carnero a la pista de jura”, me dejó a la pasada, como si lo que recién allí había ocurrido –ganar la Exposición de Angus más importante del interior del país, y quizás después de Palermo y Otoño, la más relevante de la raza- no tuviera el suficiente peso para frenarlo.

Como un imán, dejé todo y lo seguí. Por las lluvias, la pista se había trasladado al histórico ring de ventas de los lanares y allí, con gradas llenas y un público enardecido, el Gran Campeón Corriedale que año tras año vimos ganar al Ruso, era para el otro, para el que recibiendo una suerte de “llama” viva, un legado de pasión, tenía quizás su alegría más grande, no comparable con muchos campeonatos ganados.

Muchos dicen que los “ángeles” existen y hoy seguramente, reafirmarán la teoría: un día como ayer, se iba de viaje la mamá del Ruso y si hacía falta un regalo del cielo este sin dudas, no tiene parecidos. O tal vez fue su abuelo, a quien ni siquiera conoció, pero allá por 1960 inició su cabaña de Lincoln, “yo se que hoy esa llama llegó a mi” dijo el Ruso emocionado entendiendo que a partir de hoy, ese legado le llega con gran responsabilidad, con la única misión, de mantenerlo vivo.

Lo imagino mil veces mirando esa escena, de esos adultos compartiendo esa pasión, esa esperanza, esas vivencias. Por eso, hoy ganaron todos los “Rusos”, todos aquellos que aún mantienen la llamada de los “lanudos”, porque en ellos está el secreto que no hay campeonato, ni cucarda, ni bandera, ni plata que pueda comprar: el de sentirse vivos por lo que hacen.

Dedicado a todos los corriedalistas. (05-10-25).