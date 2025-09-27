Ya hay más de 170 anotados para el Enduro de Monte Hermoso

Entre el 10 y el 12 de octubre, en pleno fin de semana largo, Monte Hermoso volverá a transformarse en epicentro del motociclismo nacional con la realización de la 13ª edición del Enduro, una competencia que cada año convoca a cientos de corredores y miles de espectadores de todo el país.

A pocas semanas de la largada, los organizadores confirmaron que ya son más de 170 los pilotos inscriptos.

Actualmente se encuentra en marcha la segunda etapa de inscripción, que ofrece descuentos hasta el 30 de septiembre a través de la web oficial www.enduromontehermoso.com.

El Enduro de Monte Hermoso se ha consolidado como una de las competencias más esperadas del calendario nacional de carreras en arena. El evento no solo convoca a profesionales de elite sino también a amateurs que encuentran en el circuito local un terreno ideal para medirse y disfrutar de un espectáculo único, libre y gratuito para el público.

Cada año, NMH ha dado cuenta de cómo el Enduro se convierte en un motor turístico y deportivo, potenciando la llegada de visitantes durante un fin de semana que combina velocidad, destreza y un marco natural incomparable.

En esta edición, el trazado presentará más desafíos, con un recorrido dinámico diseñado tanto para pilotos PRO como para amateurs. Habrá 12 categorías para motos y 11 para quads, lo que garantiza la participación de corredores de todos los niveles.

El evento también renovará su propuesta extradeportiva: un patio gastronómico con mayor variedad y propuestas gourmet; stands de indumentaria, repuestos, merchandising oficial y sponsors; además de un espacio de bienestar con hidratación y masajes post carrera. Como ya es habitual, se podrá seguir la competencia mediante transmisión en vivo por streaming. (Noticias Monte Hermoso). (27-09-25).