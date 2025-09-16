Suteryh e Independiente empataron en Monte Hermoso

Deportes

Suteryh e Independiente terminaron 2 a 2, en el partido que completó hoy martes la Fecha 21 de la Liga Dorreguense.

⚽️ El elenco de Monte Hermoso ganaba 2 a 0 por las conquistas de Tiziano González y Juan Acosta.

⚽️ Pero los dorreguenses lo igualaron por un doblete de Joaquín Maiques a los 73’ y 75.

Ambos terminaron con uno menos por las expulsiones de Leandro Chaves en el local e Ivo Van Waarde en la visita.

⚪️ El albiazul sigue en la 8va posición con 20 puntos.

El rojo quedó segundo con 42 unidades, uno más que SUPA. (Fuente y foto Bola 8). (16-09-25).

