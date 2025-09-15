Política

(Entrevista en LA DORREGO) Priscila Minnaard, la nueva voz dorreguense en la Legislatura provincial después de muchos años

Nuestro distrito, después de muchos años, vuelve a estar representado en la Cámara de Diputados provincial por una política de raza que sabe de luchas, que es apasionada y que, por su responsabilidad, pujanza y trabajo, será una voz importante que representará a la Sexta Sección en general y a Dorrego en particular.

Priscila Minnaard logró los votos necesarios para ocupar un escaño y, desde el 10 de diciembre próximo, será junto a Andrés de Leo una de las representantes por Somos Buenos Aires.

LA DORREGO conversó con ella al día siguiente de la elección para conocer sus sensaciones, aspectos de la campaña y las ideas que tratarán de instalar en la cámara baja bonaerense.

Priscila habló de sus comienzos, reconoció a muchos correligionarios que la ayudaron y destacó a “Ruli” Loydi como uno de sus guías, de quien aprendió mucho. Fue un momento para conocer su estado de ánimo antes, durante y después del acto comicial, así como la incertidumbre a la hora del recuento de votos sobre si entraría o no.

Todo lo relató con fluidez y reconoció el apoyo de toda su familia, que es el soporte fundamental para que ella siga adelante con este servicio que es la política. Dorrego tendrá una voz en la Cámara y, por encima de banderías, todas las personas de buena voluntad seguramente se unirán a la nuestra para desearle una excelente gestión. (César Mc Coubrey).

Escuchá la nota:

15-09-25

