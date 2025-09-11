Extenderán la red de agua en Marisol

El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que autoriza la realización de una nueva obra de red de agua en Marisol, específicamente en la calle Córdoba (vereda par) entre Bolivia y Mendoza, así como en Santa Fe (vereda par), entre Calle Rosario y Avenida Entre Ríos. La obra es impulsada por la Dirección de Obras Sanitarias y Alumbrado Público, busca dotar de infraestructura esencial a una comunidad en crecimiento.

Según el artículo 59º inciso d) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es responsabilidad del Departamento Deliberativo autorizar este tipo de infraestructuras, lo que justifica la decisión adoptada en la reunión legislativa.

Detalles de la implementación

El Artículo 1º de la presente ordenanza autoriza al Departamento Ejecutivo a iniciar los trabajos pertinentes. Además, se concede a dicho departamento la facultad de determinar la prioridad, orden y tiempo de ejecución según la disponibilidad de fondos y las consideraciones técnicas y urbanísticas necesarias para llevar a cabo la obra (Artículo 2º).

La obra ha sido declarada de Utilidad Pública y Pago Obligatorio, lo que significa que su financiamiento será compartido entre los propietarios beneficiados. Los costos se calcularán de acuerdo al valor de 4 bolsas de cemento Portland de 50 kg, por metro lineal de frente, excluyendo los lotes de esquina que actualmente cuentan con el servicio.

Modalidades de pago

Para facilitar el financiamiento, el Departamento Ejecutivo notificará a los propietarios el monto total a pagar, otorgándoles un plazo de 15 días para optar por diferentes modalidades de pago:

Al contado con un 20% de descuento.

En 12 cuotas mensuales para frentes que no superen los 10 metros.

Hasta 24 cuotas mensuales para frentes que superen los 10 metros.

Hasta 36 cuotas mensuales para frentes que superen los 20 metros.

Las primeras cuotas no tendrán interés, mientras que las restantes estarán sujetas a un interés del 12% anual. El incumplimiento en los pagos podrá dar lugar a acciones judiciales para reclamar la deuda. (11-09-25).