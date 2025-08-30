(Con audio) Controversia en el Concejo por el barrio Los Eucaliptos

El barrio Los Eucaliptos, ubicado en cercanías del ingreso a Monte Hermoso, pero perteneciente a Coronel Dorrego, presenta un escenario complejo en cuanto a su categorización catastral y la prestación de servicios municipales.

Aunque hubo un incremento poblacional en la zona, actualmente no cuenta con una identificación catastral que lo categorice como urbano, y carece de infraestructura básica como calles pavimentadas, agua de red y gas.

En sesión del Concejo Deliberante del pasado 13 de agosto, se discutió una minuta de comunicación presentada por el bloque de concejales de Unión por la Patria, que solicitaba información sobre la situación del barrio Los Eucaliptus.

Su presidenta, Alicia Jalle, dijo que, a pesar del crecimiento poblacional en el área, no se cuenta con una identificación catastral que lo categorice como urbano, y que los residentes están siendo cobrados por servicios urbanos que, según ella, no se están prestando adecuadamente.

Por su parte, la presidenta del bloque de UCR – Juntos por el Cambio, Romina Rosas, en respuesta, defendió la gestión del intendente Juan Chalde al afirmar que se han comenzado a prestar servicios en el barrio, como la recolección de residuos y el mantenimiento de calles internas. Resaltó que, aunque el barrio no está completamente urbanizado, el municipio tiene la facultad de cobrar tasas por servicios, según la ordenanza impositiva.

Jalle cuestionó la legalidad de cobrar por servicios en un área que no cumple con las características de un barrio urbano, y argumentó que los residentes no reciben los servicios por los que están pagando.

Rozas replicó e insistió en que se están realizando esfuerzos para urbanizar el área y que el municipio está trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El debate se centró en la necesidad de clarificar la situación de los servicios en el barrio y la percepción de tasas, con varios concejales pidiendo mayor transparencia y comunicación por parte del Departamento Ejecutivo.

Finalmente, la minuta fue desaprobada, con seis votos en contra y cinco a favor.

Escuchá el audio completo del debate:

31-08-25