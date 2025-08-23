Atlético Monte Hermoso buscará dar otro paso por la ventaja deportiva frente a San Martín

Se disputará mañana domingo 24 de agosto, desde las 15, la 20ma. fecha del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

El líder Atlético Monte Hermoso, que acumula 14 partidos invicto, de los cuales ganó los últimos 10, recibirá en el “15 de Agosto” al entonado San Martin, que viene de vencer en sus últimos dos encuentros.

El escolta de Monte, Independiente, se medirá en su cancha ante Atlético Ventana.

En Saldungaray, habrá un atractivo partido: Porteño chocará con Ferroviario. El albiceleste tiene 35, a tres de su rival de mañana.

En El Perdido Progreso, prácticamente obligado a ganar, jugará una de sus últimas chances para meterse en la Liguilla cuando enfrente a SUPA.

Finalmente, en Dorrego Villa Rosa, recibirá la visita de Suteryh.

POSICIONES: Monte, 46 puntos; Independiente, 38; Ferroviario y SUPA, 35; Porteño, 32; Villa Rosa, San Martín, 23; Suteryh, 16; Progreso, 10; Ventana, 8. (Con información de Bola 8). (23-08-25).