Deportes

Atlético Monte Hermoso buscará dar otro paso por la ventaja deportiva frente a San Martín

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
FOTO AS FOTOGRAFÍA (ARCHIVO)

Se disputará mañana domingo 24 de agosto, desde las 15, la 20ma. fecha del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

El líder Atlético Monte Hermoso, que acumula 14 partidos invicto, de los cuales ganó los últimos 10, recibirá en el “15 de Agosto” al entonado San Martin, que viene de vencer en sus últimos dos encuentros.

El escolta de Monte, Independiente, se medirá en su cancha ante Atlético Ventana.

En Saldungaray, habrá un atractivo partido: Porteño chocará con Ferroviario. El albiceleste tiene 35, a tres de su rival de mañana.

En El Perdido Progreso, prácticamente obligado a ganar, jugará una de sus últimas chances para meterse en la Liguilla cuando enfrente a SUPA.

Finalmente, en Dorrego Villa Rosa, recibirá la visita de Suteryh.

POSICIONES: Monte, 46 puntos; Independiente, 38; Ferroviario y SUPA, 35; Porteño, 32; Villa Rosa, San Martín, 23; Suteryh, 16; Progreso, 10; Ventana, 8. (Con información de Bola 8). (23-08-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Esta tarde tendrá lugar otra edición de El Perdido Corre

Juegos Bonaerenses: Dorrego es sede de la etapa regional de handball

Historias Dorregueras: Progreso Bicampeón

Enduro Monte Hermoso: hay tiempo de anotarse hasta el 31 de agosto

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior