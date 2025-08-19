(Entrevista en LA DORREGO) Macarena Flores: “Estos momentos nos enseñan que debemos formar equipos de trabajo sólidos dentro del peronismo”

En diálogo con LA DORREGO, la concejala de Unión por la Patria Macarena Flores explicó que la decisión de no buscar la reelección en el cuerpo fue consensuada y reflexionada. “Fue hablado, y aunque en un momento estuvo sobre la mesa la posibilidad de reelegir Diego (Bertone) y yo, también consideramos que era momento de una renovación. Alicia, que termina su mandato, no podía hacerlo, y sentíamos que era necesario renovar energías y fuerzas, militando con ilusión”, dijo.

A pesar de su decisión de no continuar en el cargo, Flores anticipó su compromiso de seguir aportando hasta el último día de su mandato. “Voy a dar mi máximo hasta el 10 de diciembre, como siempre lo hice, con errores o aciertos, pero con mucho compromiso. La verdad es que, en líneas generales, el Concejo me frustró un poco. Se habla mucho de trabajar en equipo y ser constructivos, pero, a veces, esas palabras no se reflejan en las acciones”, comentó.

Y amplió la reflexión: “Hay cosas que no suceden, y eso genera frustración. Por ejemplo, un proyecto que presenté hace dos años para mejorar la seguridad del cementerio todavía no avanza, y en la última sesión, Mercedes (Gagna) presentó un proyecto similar. No me sentía con la fuerza para seguir presentando proyectos sin ver avances”, admitió.

Sin embargo, aclaró que su salida del Concejo no implica un retiro de la política. “Creo que estos momentos nos enseñan que debemos formar equipos de trabajo sólidos dentro del peronismo, apoyar a quienes ingresan y a quienes están, y no irnos. La unión y el trabajo conjunto son fundamentales para fortalecer nuestro espacio”, afirmó.

En cuanto a las próximas elecciones, Flores dejó en claro su compromiso con el espacio y su rol en la campaña. “Manu (Alonso), nuestra (primera) candidata, me propuso ser la jefa de campaña, y acepté estar a disposición. Es un desafío nuevo para mí, pero estamos trabajando en equipo, de manera consensuada y respetuosa”, subrayó.

Escuchá la nota:

