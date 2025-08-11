Piden información al gobierno municipal sobre el cumplimiento del convenio con una empresa de servicios sustentables

El 3 de junio de 2025, la Municipalidad de Coronel Dorrego firmó un convenio con la empresa SIDDHI Servicios Sustentables, con el objetivo de gestionar los residuos no comercializables provenientes del depósito municipal de residuos urbanos. Según lo acordado, la empresa se comprometió a prestar un servicio de tratamiento de estos residuos, y el municipio, a su vez, se comprometió a pagar un precio por cada kilogramo retirado, con un límite mensual de 4.000 kilos.

Además, el acuerdo establecía que la Municipalidad adquiriría el 70% del peso total de residuos retirados cada mes en forma de productos de madera plástica elaborados por SIDDHI, con un canon que sería un 25% menor al valor de venta al público.

Sin embargo, tras más de un mes de la firma del convenio, se ha observado que una gran cantidad de residuos no comercializables permanecen dispersos en el basurero municipal, y se han registrado reiteradas quemas en el lugar. Esto indica que los residuos no estarían siendo entregados a la empresa como se había acordado.

Estos fueron los argumentos que tuvo en cuenta el bloque de Unión por la Patria para pedir informes al gobierno municipal, argumentados por Alicia Jalle, su presidenta. Específicamente, el Departamento Ejecutivo deberá responder qué cantidad de kilos de residuos no comercializables se han entregado a SIDDHI Servicios Sustentables desde la firma del contrato. Además, se pide que se expliquen los motivos en caso de que no se haya llegado al tope mensual de 4.000 kilos.

La minuta de comunicación fue acompañada por la bancada de la Unión Cívica Radical. (11-08-25).