Deportes

(Entrevista en LA DORREGO) Martín Madera habló del presente de la EBAB

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

La actualidad de la Escuela de Básquet Bill Américo Brusa (EBAB) fue comentada en LA DORREGO por Martín Madera.

En primer lugar, destacó que, después de evaluar las posibilidades disponibles, la entidad decidió continuar con su participación en el certamen ex TRF.

“Si bien el torneo mutó bastante en cuanto a requerimientos, sabíamos los equipos que participaban y sabíamos que podíamos ser competitivos, salvo con dos equipos nuevos que se sumaron y venían de jugar la Liga de Tres Arroyos”, admitió.

En este sentido, en el programa Radio Deportiva, MM dijo que durante la primera mitad del año, la EBAB compitió de buena manera en las distintas categorías, a excepción de la primera división, que esta temporada no participa por cuestiones de logística e infraestructura, ya que los partidos de la máxima divisional se disputan los domingos, separada de las formativas.

En la nota, que podrán escuchar completa en el link de abajo, el entrenador habló de otros temas.

11-08-25

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Independiente ganó el clásico

Independiente recibirá a Ferroviario en un prometedor derby

Historias Dorregueras: el primer torneo aurinegro

Será un domingo de ajedrez regional en Aparicio

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior