(Entrevista en LA DORREGO) Martín Madera habló del presente de la EBAB

La actualidad de la Escuela de Básquet Bill Américo Brusa (EBAB) fue comentada en LA DORREGO por Martín Madera.

En primer lugar, destacó que, después de evaluar las posibilidades disponibles, la entidad decidió continuar con su participación en el certamen ex TRF.

“Si bien el torneo mutó bastante en cuanto a requerimientos, sabíamos los equipos que participaban y sabíamos que podíamos ser competitivos, salvo con dos equipos nuevos que se sumaron y venían de jugar la Liga de Tres Arroyos”, admitió.

En este sentido, en el programa Radio Deportiva, MM dijo que durante la primera mitad del año, la EBAB compitió de buena manera en las distintas categorías, a excepción de la primera división, que esta temporada no participa por cuestiones de logística e infraestructura, ya que los partidos de la máxima divisional se disputan los domingos, separada de las formativas.

En la nota, que podrán escuchar completa en el link de abajo, el entrenador habló de otros temas.

11-08-25