La Región

El vagón de un tren de carga descarriló en la estación de Sierra de la Ventana

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
FOTO LA BRÚJULA

El descarrilamiento de un vagón perteneciente a una formación de 42 unidades de la empresa FerroSur Roca ocurrió el miércoles en horas de la tarde. El incidente ocurrió en inmediaciones de Sierra de la Ventana, y según se informó, no se registraron heridos.

Según informaron los colegas de La Brújula 24, la situación fue controlada rápidamente y el tránsito en el lugar quedó habilitado en media calzada, a la espera de la intervención del personal de mantenimiento ferroviario, que se hará presente en el sitio este jueves a partir de las 6:00.

Al respecto, la delegada municipal de Sierra de la Ventana, Viviana Montibeller, indicó: “Por el momento está la autorización de la empresa de poder pasar. En el caso de cerrarse el paso por completo, está el paso alternativo por el vado de La Hoya. Ya estamos en comunicación con el delegado de Arcadia para que nos dé una mano en ese acceso, que se encuentra transitable”.

Además, se informó que el conductor del tren fue identificado como Alan Borges. Las tareas de reparación y normalización del servicio se desarrollarán durante la jornada de hoy, y se solicita a los vecinos circular con precaución por la zona. (07-08-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Nuevos artefactos a LED y a energía solar para El Perdido

Sentido mensaje de la familia que sufrió pérdidas totales por el incendio de su vivienda en Sauce Grande

Oriente: solicitaron autorización al Concejo para la nueva Fiesta de la Antorcha Estudiantil

(Con audio) La subsecretaria de Turismo bonaerense advirtió sobre sobre el impacto que tendría eliminar el feriado del 12 de octubre

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior