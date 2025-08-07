El vagón de un tren de carga descarriló en la estación de Sierra de la Ventana

El descarrilamiento de un vagón perteneciente a una formación de 42 unidades de la empresa FerroSur Roca ocurrió el miércoles en horas de la tarde. El incidente ocurrió en inmediaciones de Sierra de la Ventana, y según se informó, no se registraron heridos.

Según informaron los colegas de La Brújula 24, la situación fue controlada rápidamente y el tránsito en el lugar quedó habilitado en media calzada, a la espera de la intervención del personal de mantenimiento ferroviario, que se hará presente en el sitio este jueves a partir de las 6:00.

Al respecto, la delegada municipal de Sierra de la Ventana, Viviana Montibeller, indicó: “Por el momento está la autorización de la empresa de poder pasar. En el caso de cerrarse el paso por completo, está el paso alternativo por el vado de La Hoya. Ya estamos en comunicación con el delegado de Arcadia para que nos dé una mano en ese acceso, que se encuentra transitable”.

Además, se informó que el conductor del tren fue identificado como Alan Borges. Las tareas de reparación y normalización del servicio se desarrollarán durante la jornada de hoy, y se solicita a los vecinos circular con precaución por la zona. (07-08-25).