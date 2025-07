“Soy un aventurero, un apasionado del deporte, no puedo estar sin hacer nada”, admitió Yago Sabanés, el 9 del SUPA

Send an email

En menos de un año pasó del fútbol a amateur a Pacífico, de ahí a Comercial y ahora es el 9 del Rosa portuario en la Liga de fútbol de Coronel Dorrego.

Del fútbol amateur a Pacífico para competir en la Liga del Sur, de ahí a Comercial y, sin irse de Ingeniero White, pasó al SUPA (Sindicato Unidos Portuarios Argentinos), uno de los animadores del actual torneo Oficial de la Liga de Coronel Dorrego. Todo en menos de un año.

“Soy un aventurero, un apasionado del deporte, no puedo estar sin hacer nada”, dijo, a modo de presentación, Yago Sabanés, el 9 del Rosa del puerto, en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

La charla derivó hacia varios rumbos, aunque el portentoso delantero no anduvo con vueltas y confirmó que lo económico influye a la hora de tomar decisiones y de ir a un lugar a otro, y que a los 32 años todavía cree que puede ser el goleador que en varias temporadas seguidas tuvo la Liga Comercial.

“Muchas veces pensé que el tren había pasado, pero cuando me llamaron de Pacífico me di cuenta de que todavía podía; me puse las pilas y ahora tengo esta chance con el SUPA, un equipo con una organización formidable que, tranquilamente, podría estar jugando en la Liga del Sur”, amplió quien se formó en Olimpo y debutó en Primera en La Armonía.

Aclara que la motivación es clave para controlar sus impulsos y que, de ahora en más, la visita al psicólogo no estarán de más.

Fuente La Nueva – 28-07-25