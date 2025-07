Fútbol de Liga: SUPA le ganó el pendiente a Villa Rosa

SUPA venció 2-1 a Villa Rosa en Coronel Dorrego en el partido pendiente de la 16ta. fecha del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

Lo ganaba el local con gol de Nicolás Palacio de penal, pero el bahiense lo dio vuelta con dos gritos de Yago Sabanes, uno desde los 12 pasos.

POSICIONES: Monte, 37 puntos; Independiente, 31; Ferroviario y Porteño, 29; SUPA, 28; Villa Rosa, 20; San Martín, 17; Suteryh, 13; Progreso, 10; Ventana, 8.

PRÓXIMA FECHA (17ma.): Porteño vs. Villa Rosa, Monte vs. Progreso, San Martín vs. Independiente, Ferroviario vs. Suteryh y SUPA vs. Ventana. (27-07-25).