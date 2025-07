(Entrevista en LA DORREGO) Alejandro Dichiara: “El peronismo tiene que volver a la calle, a las bases, al cara a cara”

El diputado provincial de Unión por la Patria, Alejandro Dichiara, quien encabeza la lista seccional de Fuerza Patria, expresó por LA DORREGO su visión sobre la importancia de la participación activa del peronismo en las próximas elecciones. En este sentido, hizo un llamado para volver a las bases y convicciones del partido. Destacó que “si decimos a la gente que vaya a votar, tenemos que tener una boleta militante, acompañar a la boleta, el peronismo tiene que volver a la calle, a las bases, al cara a cara”.

Subrayó que es fundamental reconocer los errores del pasado, pero también reafirmar que el peronismo es la fuerza capaz de poner de pie nuevamente al país con la promoción de un modelo productivo y de trabajo, en contraposición al modelo de la timba financiera que, según afirmó, impulsa actualmente el gobierno nacional.

“Primero, debemos enorgullecernos de nuestra historia y estar convencidos de nuestras propuestas. Luego, salir a militar la boleta para que la gente participe”, afirmó. En cuanto a la elección, Dichiara señaló que será importante definir si se votará por los frentes o si se optará por los candidatos.

También se refirió al retorno del exintendente bahiense Héctor Gay con su candidatura a diputado provincial en tercer lugar de la lista de La Libertad Avanza- PRO y contrapuso su gestión con la del actual jefe comunal Federico Susbielles, a la cual elogió.

El exintedente de Monte Hermoso también resaltó su compromiso personal al asegurar que siempre está dispuesto a colaborar y a brindar ayuda a quienes lo necesitan, independientemente del partido político al que pertenezcan. “Mi celular lo tiene todo el mundo, y hago trámites para solucionar temas de IOMA, de IPS, de medicamentos, traslados, lo que haga falta para tratar de dar una mano más allá del partido político al que pertenezca”, reflexionó.

ELOGIO A LA LISTA DE CORONEL DORREGO

En otro tramo de la entrevista, ponderó la lista de Fuerza Patria en Coronel Dorrego.

“Tenemos una lista joven en Coronel Dorrego, particularmente una lista muy fresca. Logramos conformarla con Diego Bertone, quien representa muy bien a una localidad tan importante como Oriente. Manuel Alonso le da una categoría nueva, una cara fresca a la política y al peronismo, lo cual creo que nos va a venir muy bien en esta competencia, si Dios quiere, con este proyecto.”

Dichiara también expresó su intención de visitar Coronel Dorrego en los próximos días para recorrer el distrito junto a sus referentes y candidatos, dialogando cara a cara con la comunidad. “Dentro de poco estaré en Dorrego, uno o dos días, recorriendo toda la zona, hablando con la gente, para hacer una buena elección”, afirmó.

El diputado manifestó además su cariño por la nuestra ciudad: “Me tira mucho, porque tengo muchos amigos y conocidos allí. Me gustaría que Dorrego pueda crecer como lo hicimos nosotros, que no quede estancada y que los jóvenes no tengan que irse para no volver. Creo que le falta un empujón importante”.

En ese sentido, subrayó que no hay que conformarse con la tranquilidad aparente de la gestión actual. “No hay que quedarse en la comodidad de decir ‘ya está’, con que la municipalidad cierre con superávit a fin de año. La vida y los sueños están para cumplirlos, y hay que soñar con una ciudad pujante. La política es la herramienta transformadora que puede llevar infraestructura y mejorar la calidad de vida de la gente”, dijo.

También admitió su intención de convencer a la actual concejala local Macarena Flores para que, a partir de diciembre, cuando deje su banca, sea una de sus asesoras en la Sexta Sección. En relación a la incorporación de Macarena. Comentó que ya le ha mencionado la importancia de su participación y que, aunque ella inicialmente le indicó que no, él intentará persuadirla para que se sume a su equipo de trabajo.

“Macarena tiene mucho que aportar para los desafíos que se vienen”, subrayó, y resaltó el liderazgo de Alicia Jalle, presidenta del bloque de Unión por la Patria, quien -aseguró- encabeza un grupo muy unido y positivo.

