Emergencia en Bahía: PRO apoyará el veto de Milei, pese a haber votado la ley

Después de haber votado a favor de la ley de emergencia en Bahía Blanca, que destinaba 200 mil millones de pesos para reparaciones por la inundación, el PRO defenderá el veto del presidente Javier Milei. Así lo confirmó el titular de la bancada, Cristian Ritondo.

“No me parece que esté bien decirle al Gobierno en qué tiene que gastar la plata”, señaló el jefe del bloque PRO en una entrevista con la señal de streaming Neura. Además, Ritondo marcó sus diferencias con los cambios que le hizo el Senado de la Nación a la media sanción, entre ellos la especificación del uso de los recursos.

Sin embargo, cuando los cambios del Senado volvieron a Diputados, Ritondo y los otros nueve diputados del PRO por la provincia de Buenos Aires votaron a favor de las correcciones que impuso la Cámara alta. Eso ocurrió en la madrugada del pasado 5 de junio.

La justificación de Cristian Ritondo

“La ley la cambia el Senado y dice cómo tiene que gastar el dinero el Ejecutivo. Entendemos que había un monto previsto que ya anunció el Gobierno y lo está aplicando”, introdujo Ritondo.

A la hora de argumentar su rechazo a la ley que él mismo votó, sostuvo: “No sé si nosotros tenemos que obligar al Ejecutivo diciéndole en qué gastar el dinero público”.

“En una inundación no es solamente el monto, hay gastos de operatividad que están desde el primer momento. No sé si lo hacen por maldad o ignorancia. El Gobierno va a aclarar en qué gasta el dinero, pero no le podemos decir cómo usar la plata. Ya le dijimos cuál era el monto, pero el Ejecutivo sabe en qué tiene que gastarlo”, argumentó Ritondo.

El giro del PRO y su vínculo con La Libertad Avanza

El cambio de posición del PRO frente a este tema se conoció pocos días después de que se sellara su acuerdo con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El bloque oficialista en Diputados y en el Senado fue el único que rechazó esta ley. Además, el veto del presidente se justifica por la defensa del equilibrio fiscal.

En este nuevo escenario, el PRO priorizó su pacto con el Gobierno y se encamina a tener una nueva postura frente al tema. Ritondo asegura que esto no los afectará en la estrategia electoral porque “los bahienses saben muy bien todo lo que está haciendo el Gobierno”.

Otros de los diputados del PRO que votaron a favor y ahora defenderían el veto son: Martín Ardohain, Héctor Baldassi, Gabriela Besana, María Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro, Silvana Giudici, Martín Maquieyra, Gerardo Milman, Javier Sánchez Wrba, María Sotolano, Patricia Vásquez, María Eugenia Vidal y Martín Yeza.

Qué decía la ley de emergencia en Bahía Blanca

Se trataba de una ley que declaraba la emergencia pública en materia económica, social, productiva y de servicios en los partidos bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectados por un temporal devastador ocurrido en marzo de este año. La norma había sido sancionada por el Congreso con amplio respaldo de todas las fuerzas políticas.

La ley establecía una serie de medidas para aliviar la situación de la población y de los sectores económicos perjudicados, como la suspensión de ejecuciones fiscales y embargos, la prórroga de impuestos nacionales y la implementación de beneficios previsionales y asistenciales. Además, facultaba al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias para atender la emergencia en ambas localidades.

En los fundamentos del veto, el Poder Ejecutivo sostuvo que la ley implicaba una delegación de facultades al Presidente que no se justificaba en términos constitucionales y que las medidas previstas afectaban el equilibrio fiscal. A pesar del fuerte impacto social del temporal —que provocó muertes y destruyó infraestructura—, el Gobierno consideró que la situación no ameritaba la declaración de una emergencia nacional con efectos presupuestarios. (DIB). (23-07-25).