Marisol: Chalde confirmó la denuncia por presunta venta ilegal de lotes públicos

Send an email

El intendente Juan Carlos Chalde habló con La Voz del Pueblo sobre la preocupación generada por publicaciones en línea que ofrecen a la venta inmuebles o tierras que pertenecen a la provincia de Buenos Aires, sobre el frente costero del balneario Marisol.

Chalde confirmó que estas publicaciones han “generado una preocupación porque estarían ofreciendo tierras que son del dominio público”.

Ante esta situación denunciada públicamente -y ante el municipio- por la Junta Vecinal del destino de playa dorreguense, el municipio recogió la inquietud y reaccionó pidiendo la intervención legal del gobierno bonaerense.

“Sí, efectivamente yo me he comunicado con la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, le acercamos los elementos que teníamos como para efectuar la correspondiente denuncia,” afirmó el intendente.

Al ser consultado sobre la respuesta de la Fiscalía de Estado, Chalde indicó que le “dieron la tranquilidad de que inmediatamente iban a hacer la denuncia”. Además subrayó la necesidad de actuar con celeridad”. “Estamos hablando de una presunción en base a publicaciones que hemos visto, hay que actuar rápidamente para evitar consecuencias posteriores”, sostuvo.

Respecto a si se contactaron con las firmas o personas que ofrecen estos lotes, expresó cautela. “Ya en este caso, que ahora va a haber una denuncia en curso, es conveniente ser cauteloso con la información”, dijo.

No obstante, reiteró la base de la preocupación que ahora el municipio comparte con los integrantes de la Junta Vecinal. “Lo que sí vemos es que están ofreciendo tierras que son del dominio público, en este caso público de la provincia de Buenos Aires”, afirmó. Por ello se inició la gestión rápidamente y estimó que “seguramente la denuncia va a estar formalizada”, dijo en alusión a los días de ésta semana que concluye.

Sobre la ubicación de estas tierras en relación con zonas protegidas, Chalde aclaró que el “paisaje protegido” comprende “toda la cuenca del río Quequén y la Villa Balnearia Marisol”, y sobre las tierras en cuestión, “no involucra” o no está “tan seguro” si lo hace.

Sin embargo, resaltó un aspecto clave: “De todas maneras, si están ofreciendo lotes de la primera línea de médanos, la primera línea de médanos está protegida por ley para que no se construya”. Además diferenció que la “reserva municipal” está en otra parcela de “dominio municipal, no provincial”.

El intendente reiteró que la Fiscalía de Estado “va a formalizar una denuncia”. En cuanto a si se lograron frenar los intentos de venta, Chalde fue cauto. “Eso no te lo puedo decir porque no sabemos quién está detrás de esas publicaciones”, sostuvo.

En este sentido, añadió que no se tienen individualizados a los responsables y que, debido a la formalización de la denuncia y la investigación en curso, “hasta que no haya claridad, no es conveniente dar más información públicamente”.

A pesar de la incertidumbre sobre los responsables de esta presunta operación por fuera de la ley, Chalde enfatizó la importancia de la acción tomada al sostener que “había que hacer lo que se hizo. Era ir a la Fiscalía de Estado en forma inmediata”. (La Voz del Pueblo). (05-07-25).