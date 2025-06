Villa Rosa volvió al triunfo con una goleada frente a San Martín

Se jugó esta tarde la decimosegunda fecha del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

Estos fueron los resultados:

Villa Rosa 3 (Facundo García, Nicolás Palacio, Lautaro Abdala)

San Martín 0

Atlético MH 1 (Matías Martin)

Ferroviario 0

Porteño 2 (Nicolás Restivo -2-)

SUPA 0

Independiente 1 (Nicolás La Petra)

Suteryh 0

Progreso 5 (Matías Casco -2-, Marcelino Fuertes -2-, Nicolás Maidana)

Ventana 3 (Federico Savisky -2-, Joel Sánchez)

POSICIONES: Atlético e Independiente, 25; SUPA, 23; Porteño, 22; Ferroviario, 19; Villa Rosa, 17; San Martín, 15; Suteryh, 9; Progreso, 6; Ventana, 5.

PRÓXIMA FECHA (13era.): Independiente vs. Villa Rosa, Suteryh vs. Progreso, Ventana vs. Porteño, SUPA vs. Atlético MH y Ferroviario vs. San Martín. (16-06-25).