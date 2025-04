(Entrevista en LA DORREGO) Alejandro Papasidero: “En mi opinión, si la final no tiene validez, conspira contra los equipos” que la juegan

“Realmente lo esperábamos porque el grupo había trabajado muy bien. Esperábamos tener un final como esta y, ojalá, que sigan los éxitos que este club merece”.

La frase fue dicha al programa Radio Deportiva, por LA DORREGO, el director técnico de Porteño, Alejandro Papasidero, al destacar la victoria 4-1 sobre Ventana en el clásico serrano.

“Tanto el club, los dirigentes y los jugadores están compenetrados en lo que quieren, así que hay que seguir en este camino porque Porteño está muy bien encaminado”, añadió.

Papasidero reflexionó sobre cómo se vivió el partido del pasado domingo: “Cuando terminó el partido con Progreso, ya se empezó a vivir el clásico, al menos del lado de Porteño. Desde ese domingo, toda la semana fue muy eufórica. Creo que del lado de Ventana también, porque hubo mucha gente, mucho color. La verdad que fue un lindo duelo, las dos parcialidades coparon la cancha y los jugadores se portaron bien. El árbitro estuvo excelente, así que realmente fue una fiesta”.

El entrenador resaltó la importancia del clásico para la comunidad y el fútbol local. “Es bueno para la liga de Dorrego que haya otro clásico, que haya otro equipo. Gracias a la gestión de un dirigente como Ogue Madariaga, que fue quien lo trajo a Ventana. Ojalá que esto siga y que vayan incorporando más equipos. Hay que agrandar la Liga”, dijo.

También fue consultado sobre la final de la primera rueda frente a SUPA, cuyo ganador no sumará puntos para la tabla acumulada ni tampoco clasificará a la liguilla.

“Desde mi punto de vista, no tiene validez de nada. Supuestamente había una copa, un trofeo, pero no creo que tenga sentido”, afirmó Papasidero, que dejó expresamente aclarado que su opinión era personal y no de la entidad que representa.

“Para mí, conspira contra los equipos. Tenés un partido más, te podés cargar de lesiones, de tarjetas amarillas y rojas. Si me decís que en este partido no tienen validez las tarjetas, lo juego con el equipo titular; de lo contrario, no tiene sentido jugar con todos los titulares si no hay un premio real en juego”.

Escuchá la nota:

22-04-25