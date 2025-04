Fútbol de Liga: SUPA y Porteño ganaron y lideran sus grupos

Se jugó esta tarde la cuarta fecha del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

Estos fueron los resultados:

Zona A

Suteryh 0

Independiente 2 (Benjamín Masciale, Tobías Ciros)

Porteño 3 (Maximiliano Mastrángelo, Alejandro Otero -2- )

Progreso 1 (Matías Izzi, de penal)

Zona B

Ferroviario 3 (Benjamín Fernández -2, uno de penal; Bruno Montero)

Atlético 3 (Franco Ortíz -2-, Matías Martin)

SUPA 4 (Franco Costa, Enzo Meloni, Yonathan Romero, Lucas Irusta)

Ventana 1 (Iván Schwerdt)

Interzonal

San Martín 0

Villa Rosa 1 (Alejo Ibarra)

POSICIONES

Zona A: Porteño, 10 puntos; San Martín e Independiente, 6; Suteryh y Progreso, 1.

Zona B: SUPA, 9 puntos; Ferroviario, 8; Atlético y Villa Rosa, 6; Ventana, 1.

PRÓXIMA FECHA (QUINTA)

Zona A: Progreso vs. Suteryh y San Martín vs. Independiente

Zona B: Atlético MH vs. SUPA y Villa Rosa vs. Ferroviario

Interzonal: Porteño vs. Ventana

13-04-25