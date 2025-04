Escandaloso ‘ritual de bienvenida’: menor relata las degradantes situaciones a las que fue sometida en un club de hockey

Send an email

Una exjugadora de hockey sobre césped denunció el ‘ritual de bienvenida’ al que fue sometida cuando tenía 16 años, junto con otras chicas, por parte del plantel de primera división del Club Alemán de Mendoza, Argentina. La presentación fue realizada en mayo de 2023 y hasta el momento no hubo una resolución judicial.

La denunciante, que hoy tiene 18 años y se alejó del hockey, reveló a Los Andes que todo comenzó días antes del ‘ritual’ por la promoción de seis menores al plantel de primera, cuando «una de las líderes» del equipo le preguntó «si era virgen».

Los hechos finalmente ocurrieron en el baño del club. «Yo iba a que me tiñeran el pelo. Era lo único que pensé que me iban hacer. En el momento, por las ganas de pertenecer, dije ‘tengo que pasarlo’. […] Me sentí tan humillada, yo se lo dije. Una hora y medio riéndose de mí, mientras decían hasta cosas de mi mamá», reveló la joven, cuya identidad se mantuvo en reserva.

Situaciones degradantes

Según se publicó en base a la denuncia, el ‘ritual’ se inició cuando la capitana del equipo hizo entrar a las menores al baño una a una y otras jugadoras adultas les decían que se sacaran la ropa y solamente se dejaran puesta la bombacha o la calza, mientras que para cubrirse los senos debían colocarse un «top creativo», que consistía en hojas de árboles o papeles sujetados con cinta. Aunque cuatro fueron las que daban las órdenes, unas diez mayores participaron de estos hechos.

Entre otras cosas, a las menores les taparon los ojos con toallitas femeninas, las hicieron poner «en cuatro patas» y les decían que eran «un perro». Incluso, a una de las jóvenes le frotaron ají picante en los labios, sin importarles el llanto de su víctima, y les pasaban por el cuerpo una mezcla que definieron como «asquerosa». También les pusieron una salchicha en la boca y les pasaban una morcilla por la zona genital. Después las sometieron a la decoloración del cabello, por lo que sufrieron ardor y quemaduras.

«Yo estaba muy incómoda con la situación. Me sentí vulnerable, humillada, y sentí tanto miedo de que reaccionaran mal si les decía que me quería ir, que no podía hablar», comentó la denunciante. Además, dijo que le hacían preguntas en relación con su entrenador y «otros comentarios de tipo sexual».

Estos ‘rituales’ fueron filmados por las mayores sin autorización. «Nunca supe que me filmaron hasta que me sacaron la venda. Yo no di consentimiento para nada», recordó.

¿Qué pasó con la víctima?

Pese a que fueron seis las jóvenes sometidas, solamente una de ellas presentó la denuncia ante la Justicia. Respecto de la actitud de sus compañeras, evaluó que «las ganas de pertenecer a un grupo las superaron».

La respuesta del club

Una vez presentada la denuncia, el Club Alemán emitió un comunicado en el que aseguró que la institución «prohíbe la realización de cualquier tipo de ceremonias de iniciación en el deporte federado y no federado» y aclaró que «se trata de prevenir y erradicar las conductas y prácticas que constituyan violencia en las relaciones interpersonales». (Fuente RT en español). (04-04-25).