(Con audio) Contrapunto entre los bloques del Concejo por un show de patín

El pedido del bloque de Unión por la Patria para que se conceda el préstamo gratuito del polideportivo municipal a la Escuela de Patín del Club Atlético Ferroviario para la realización del show anual el próximo 15 de diciembre, generó algunos cruces entre esta bancada y la de UCR – Juntos por el Cambio.

La propuesta de la oposición plantea autorizar a la subcomisión de patín aurinegra a percibir el valor de una entrada en concepto de Derecho de Acceso al espectáculo, como también facultarla a ofrecer servicio de cantina, cumpliendo con las normas y ordenanzas vigentes en materia de higiene, salubridad y seguridad pública.

En los considerandos, del proyecto, después de hacer un repaso de la historia y el presente de la escuela de patín de Ferroviario, se aclara que “en virtud de la gran cantidad de patinadores la integran, el problema edilicio es un factor importante cada fin de año; momento en el cual se exhibe el trabajo y los logros obtenidos durante todo el año por todos sus patinadores, en todos sus niveles (Infantil, precompetencia y competencia”.

“Con la recaudación proveniente de la entrada al show, como de lo vendido en la cantina durante el evento, se cubren durante los meses de enero y febrero gastos fijos, como son el sueldo de la técnica y del psicólogo, dado que durante estos dos meses no hay recaudación proveniente de las cuotas mensuales que abonan los integrantes de la escuela”, argumentó la oposición.

Luego, menciona que “el problema edilicio se refleja en la falta de capacidad del gimnasio de la institución para alojar a todos aquellos que asisten a presenciar el show”.

“Es por eso que históricamente deban programarse dos fechas para repetir el show; generalmente, una para el día sábado y otra para el día domingo; y hasta incluso dos shows idénticos durante la misma jornada –uno después de otro- con el desgaste y agotamiento que ello implica para sus participantes”, destaca otro considerando.

El edil Santiago Sola fue el encargado de exponer la posición del bloque de UCR – Juntos por el Cambio.

“Antes que nada, todos sabemos el problema que puede generar el patín en el piso del polideportivo municipal. Hemos hablado miles de veces con el subdirector de Deportes, (Rubén) Bilbao, aquí, en reuniones de comisiones”, dijo.

Sola consideró que desde la bancada de la oposición incurren en “errores conceptuales en cuanto a lo que puede ocupar cada departamento”.

“Hay facultades que son del Departamento Ejecutivo, como ocurrió el pasado fin de semana (por el domingo 5 de octubre, cuando se hizo un show para recaudar fondos para el viaje a Brasil de la patinadora Tania De Marco), cuya cesión fue otorgada por el intendente municipal. Este Concejo tiene la facultad de ceder, por ejemplo, esta sala de sesiones, como se ha hecho en otras oportunidades”, aclaró.

También mencionó que gente de la comisión directiva de Ferroviario desconocía la existencia de este pedido. En tal sentido, añadió que “tal vez (la solicitud) venga de la subcomisión de patín”.

Sola también recordó que tiene conocimiento que durante los gobiernos de Fabián Zorzano y Raúl Reyes hubo pedidos similares, pero fueron rechazados por el mantenimiento y cuidado que demanda el polideportivo municipal.

“En este caso no se está haciendo lugar a este pedido porque creemos que no se puede hacer. Consideramos que no puede venir un pedido de un proyecto de ordenanza, un lugar para un cierre de fin de año, un festival de patín de fin de año, cobrando entrada en el polideportivo municipal y también haciendo uso de todas las instalaciones”, aseveró.

Sin embargo, más allá de esta afirmación, la propuesta no fue rechazada, sino que pasó a comisiones.

21-10-24