La nueva nota de Julián Mozo en Infobae: La vida de película del “Gigante” González, el basquetbolista argentino más alto: NBA, lucha libre y una muerte en bancarrota

Era fines de 1996, cuando Jorge llamó nuevamente a Bastide. Quería volver a jugar al básquet y sabía que su ex agente era quien armaba el equipo de Andino de La Rioja en nuestra ascendente Liga Nacional. “Lo hablé con el presidente Italo Palazzi y quedamos en reservarle una ficha. Pero, primero, le pedimos que se sometiera a estudios para saber si estaba bien para practicar deporte de alto rendimiento”, reconoce. En Capital fueron a ver a un médico amigo de Palazzi al Hospital Argerich, quien ni bien lo vio notó que no caminaba bien, como arrastrando la punta del pie. Tras dos días de estudios, descubrieron lo peor. “Que la glándula Ipofisis funcionaba mal y que no sólo no podía jugar más sino que debía operarse con urgencia si quería tener alguna expectativa de vida. Había que suprimir la glándula para que el diabetes no siguiera avanzando”, detalla Fernando. Se lo explicaron al Gigante y lograron convencerlo de someterse a la intervención. Incluso estuvo internado en el Argerich. Pero cuando Bastide volvió a su casa, recibió una llamada de Jorge. “Me volví al hotel, Fernando. Acá no me voy a operar. No me gusta. Lo haré en Estados Unidos”, le dijo sin dar más explicaciones.