Covid 19: las reflexiones de María Codagnone

El método científico siempre tuvo más preguntas que respuestas y en estas épocas de pandemia y cuarentena la comprobación es palpable. La Licenciada en Psicología María Codagnone en LA DORREGO reflexionó sobre lo que estamos viviendo y tomó las palabras del Dr. Pedro Cahn para graficar esta situación: “El libreto se va escribiendo arriba del escenario”. Para nuestra entrevistada en la cadena de la evolución de la especie esto marca un antes y un después incluyendo a los Psicólogos que están también inmersos y padecen los mismos miedos y la misma incertidumbre. María entiende que esta crisis que vive el mundo por los cambios súbitos, imprevistos y bruscos nos llevan a una gran confusión que produce un estado de shock que abarca tanto al individuo como las instituciones, con angustias y sentimientos de depresión entre otro tipo de sintomatologías. Las reacciones son tantas y tan disímiles y la ambivalencia va desde el enojo por la pérdida de libertad hasta el enojo de no poder vislumbrar el final, pasando por el alivio de quedarse seguros en su casa y hasta los que sienten el catastrófico deseo de contraer la enfermedad y morirse.

Pasar de una estructura temporal que cada uno tenía armado con rutinas, trabajo, con sus relaciones vinculares para ir a un futuro incierto que va del temor a enfermarnos o a enfermar a otro, más los problemas económicos que la situación está produciendo nos conducen a un desequilibro emocional que impacta en nuestro cuerpo físico que es el sostén de nuestro cerebro y de todo nuestro aparato psicológico y entonces aparecen a flor de piel los trastornos de ansiedad que descompensan aún a los que estaban siendo tratados y las reacciones a este confinamiento impactan en cada persona de distintas maneras.

La Licenciada Codagnone considera que además de sacar lo mejor y lo peor de cada uno la crisis nos ha desorganizado y tiene como un doble filo, por un lado quedarnos encriptados en la misma aumentando nuestra negatividad y no encontrar alternativas saludables y por otro apostar a un movimiento creativo que lleve a cada uno a generar alternativas que no sean destructivas y para ello es necesario tener un cerebro que sea adaptativo y flexible lo que los profesionales denominan neuroplasticidad, capaz de adaptarse a los cambios porque en estas épocas lo previsible dejó de serlo y los incontrolables factores azarosos han cambiado la vida de la humanidad de manera casi absoluta para la que no todos están preparados por sus propias historias y se llega a situaciones extremas de discriminación provocadas por el miedo a contagiarse, que cambian conductas que afectan al personal sanitario que en algunos casos no consiguen personas que le cuiden a los chicos mientras ellos desempeñan sus tareas. Ellos lo entienden pero también lo padecen. Señaló que en el Hospital Municipal de nuestra ciudad están trabajando con el servicio de enfermería para brindar apoyo y contención a quienes lo requieren y atender el gran impacto psíquico en el cerebro y en nuestras emociones, sensaciones y comportamientos.

En Ni Más Ni Menos exhortó a escuchar las recomendaciones para controlar la ansiedad, apelar a los recursos como la meditación, la respiración diafragmática, exponerse a la luz solar ya sea en un balcón o en un jardín, despojarse del pijama y estar arreglado dentro de casa ayuda a mejorar el ánimo, alimentarse bien, mantenerse hidratado, tolerarse y ser compasivos con uno mismo y saber que nuestros cambios de humor que van a ser variados durante todo el día, no enojarse, desahogarnos solos, ser menos perfeccionistas y menos controladores y desarrollar conductas flexibles y adaptativas que tengan que ver con alternativas saludable planteándose un horizonte con un futuro aunque lo veamos negro y escuchar más música y menos noticias porque el exceso informativo detona el cerebro de una manera impresionante deteriorando nuestro sistema inmunológico.

El audio, en la parte superior de este post. (César Mc Coubrey).