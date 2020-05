Esto pasaba hace 5 años: Malestar por tala de álamos en Marisol

Con varias fotografías que compartió en el perfil de Facebook de Marisol Efeeme, la vecina del balneario Claudia Giraldez expresó su dolor por la tala de álamos en un tramo del camino al río Quequén Salado.

Las imágenes motivaron el malestar de varios usuarios de la red social, mientras que otros explicaron las supuestas razones de la poda, generándose un debate.

Sandra Ely Chandia escribió: “Se hizo poda de los árboles quemados en el incendio, se limpió, cortó pasto para poner plantación nueva”.

Por su parte, Irma Bonini acotó: “Ya deberian estar las plantas nuevas!!!!!…. tanto q se trabajó junto a Jorge Rivera para q estas plantitas crecieran!!!…..triste muyyyy triste!!!. todo para atrasss!!!!!”.

Guillermo Cabrera escribió: “Sin palabras, el que mandó cortar todas esas plantas.. JORGE RIVERA , EL RUSO JORGE VELENTINO, HUGO DIAZ Y YO trabajamos como burro para lograr tener esas plantita…”.

Luego, Sandra Ely Candia comentó: “Las plantas estaban re secas,el pasto re alto y la verdad que nadie se había molestado; nadie le dio mucha importancia, nadie fue a poner un arbolito nuevo a cortar el pasto por su cuenta,cual era la solución? dejarlos así secos quemados? no hacer lo que se hizo? limpiar y hacer una nueva plantación; lo que pasa es que es tiempo de política y hora de bajar caña, yo no soy de ningún partido y no estoy de ningún lado…”.

También intervino del debate la propia Claudia Giraldez: “Sobre el corte de árboles, no es la primera vez en Marisol que los que respetamos la vida de todo tipo sufrimos por diferentes acciones que no compartimos….”.

Finalmente, Lucía Vázquez opinó: “A eso llama podar ??? Tenía un concepto distinto de podar, eso es talar , matar directamente . En vez de crecer y que Marisol este cada día mas lindo vamos para atrás, es el colmo…”