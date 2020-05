¿Por qué el bloque de la oposición levantó los 3 pedidos de informes en la sesión del jueves 23 de abril?

El jueves 23 de abril pasado el Concejo Deliberante de nuestro distrito volvió a sesionar. Fue la primera vez que lo hizo desde la entrada en vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de Covid 19.

Uno de los aspectos centrales que dejó la sesión fue que el bloque de concejales del Frente de Todos – Partido Justicialista decidió levantar las 3 minutas de comunicación que había presentado.

No fueron tratadas por esta determinación las minutas de comunicación para que el Ejecutivo respondiera sobre la situación actual sanitaria en relación al COVID-19, los contratos de servicios de médicos especialistas en el Hospital Municipal y la implementación en nuestro distrito del decreto presidencial para que los intendentes ejerzan el control de precios máximos.

“En el día de ayer (miércoles 22 de abril), como todos sabemos, tuvimos la presencia aquí, en el recinto, del Señor Intendente Municipal, acompañado del Director de Salud y del Director del Hospital”, dijo durante la sesión Alicia Jalle, presidenta de la bancada de la oposición.

“Allí, nos evacuaron todas las dudas, vinieron justamente o nos convocaron justamente para dar informe de cómo se iba desarrollando este proceso o esta etapa de desarrollo del coronavirus en nuestro distrito. Nos explicaron, tanto el Señor Intendente como los profesionales que lo acompañaban, de cómo se ha ido desarrollando desde sus comienzos”, añadió.

“Nosotros tuvimos posibilidad de hacer los cuestionamientos, preguntas y las dudas, que ya habíamos plasmado en diferentes proyectos o minutas de comunicación, o proyectos y pedidos de informe, razón por la cual vamos a levantar 3 de los proyectos que hemos presentado en el día de ayer”, argumentó Jalle.

“Aclaro que los Proyectos fueron presentados con anterioridad, por eso es que están aquí en el recinto. Luego, tuvimos la reunión. Así que la Minuta de Comunicación solicitando informe al Departamento Ejecutivo sobre la situación actual sanitaria en relación al COVID-19, lo vamos a levantar. Al igual que la Minuta de Comunicación, donde solicitamos informe del Departamento Ejecutivo, referente a contratos de servicios de médicos especialistas, también lo vamos a levantar. En ello, tuvimos la explicación tanto del Director del Hospital como del Director de Salud. Así que fuimos ilustrados, al respecto. Y aclaro esto porque, también al inicio de la Sesión, se ha leído la nota que por escrito nos presentara el Señor Intendente Municipal, donde en ella no se hace referencia, o no se habla sobre este tema, de los médicos especialistas cuyos contratos no han sido renovados. Nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar, personalmente, cuál ha sido la explicación. Así que también, nosotros levantamos ese Proyecto”, explicó.

“Y asimismo levantamos la Minuta de Comunicación donde solicitábamos al Departamento Ejecutivo que se nos informe como se va a desarrollando la fiscalización de la suba de precios, conforme el decreto 351 del 2020. También, allí, tuvimos oportunidad de preguntarle al Señor Intendente Municipal, de forma personal, tenemos también la respuesta por escrito donde habla que lo ha derivado a la OMIC. Pero nosotros en el día de ayer le manifestamos uno de los cuestionamientos, lo hemos puesto en el proyecto, que es si se va a hacer a través del Municipio y si se va a readecuar personal. La respuesta fue que lo van a evaluar…”, dijo Jalle.