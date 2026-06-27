(Entrevista en LA DORREGO) “La información nunca es neutra”

La publicación de su artículo El espejo de silicio en la página web de nuestra radio, dedicado a la inteligencia artificial, motivó una nueva visita de Juan Ignacio Gilligan a los estudios de LA DORREGO. Durante la entrevista, en el programa Ni más ni menos, habló de su presente laboral, de la formación de escritores, del impacto de las redes sociales, de los medios de comunicación y de la importancia del crecimiento personal.

Gilligan contó que actualmente divide su tiempo entre Coronel Dorrego y Bahía Blanca. Explicó que esos viajes responden a cuestiones familiares y laborales.

“Estoy bastante enfocado en promover la formación de Escritores en Acción. Es un programa que hice y al que no le había dado el tiempo necesario para promocionarlo”, expresó.

Añadió que la propuesta reúne más de tres décadas de experiencia vinculadas a la escritura y la edición. Recordó que comenzó a escribir desde muy joven y que luego desarrolló una editorial que evolucionó con el paso del tiempo.

“Toda esa experiencia, todo ese recorrido, lo he sintetizado en una formación que se llama Escritores en Acción y la estoy ofreciendo a través de internet”, afirmó.

Dijo que el curso está dirigido principalmente a personas mayores de 50 años que cuentan con tiempo y deseos de escribir. También indicó que muchos de los interesados llegan con proyectos que quedaron inconclusos. “Hay gente que no ha escrito nunca y quiere empezar a escribir, y después también gente que tiene proyectos abandonados. Los quiere retomar porque encontró el tiempo y tiene ganas de dejar un legado”, subrayó.

Además de esa actividad, Gilligan contó que desarrolla contenidos para empresas y participa en un proyecto orientado a mejorar las ventas de comerciantes.

Sobre la promoción de sus cursos en internet, reconoció que debió aprender herramientas nuevas. Explicó que la publicidad en redes sociales implica exponerse a respuestas de toda clase. “En el mundo de internet, sobre todo en el mundo de las redes, tenés de todo tipo de respuestas y de todo tipo de gente”, reflexionó.

Consultado sobre el uso de las redes sociales, consideró que ocupan una parte importante de la vida cotidiana: “La persona promedio consume hoy seis u ocho horas en internet. Estamos hablando de muchísimo tiempo”. En su caso, aclaró que utiliza más la computadora para trabajar que las redes sociales.

Gilligan también analizó el funcionamiento de los medios de comunicación y afirmó que la información nunca es completamente objetiva: “Hoy, los grandes medios son formadores de opinión. Te dan la noticia y te dan la opinión sobre la noticia. La información nunca es neutra”, aseveró.

En relación con el clima de confrontación que observa en la actualidad, opinó que muchas veces los distintos sectores terminan reproduciendo las mismas prácticas que cuestionan. “Es como que se miran en el espejo porque se acusan de las mismas cosas y hacen las mismas cosas muchas veces”, dijo.

Para Gilligan, el verdadero cambio comienza en cada persona. Recordó una enseñanza de Naty Petrosino que, según explicó, resume esa idea: “Si querés el mundo mejor, sé vos mejor. No pretendas que el otro sea mejor; primero sé vos mejor y vas a ver que cuando vos mejorás el mundo mejora”.

En esta línea argumental, invitó a poner la atención en la propia conducta antes que en los errores ajenos. “El mayor desafío que tenemos es ser mejores nosotros”, afirmó. También planteó una pregunta para la reflexión: “¿Qué podemos hacer mejor nosotros? ¿Cuál es el impacto que nosotros podemos tener en la comunidad, en el lugar donde estamos? ¿Cómo podemos servir?”.

Durante la charla mencionó a la escritora Louise Hay como una de sus referencias. Destacó que la principal motivación de la autora estadounidense siempre fue ayudar a otras personas antes que alcanzar notoriedad.

Al referirse a las enseñanzas de Hay, resumió uno de los conceptos que más valora. “La calidad de tus pensamientos determina un poco la calidad de tu vida”, señaló. En ese sentido, explicó que el trabajo interior resulta fundamental para mejorar la forma en que cada persona vive y se relaciona con los demás.

Como cierre de su reflexión, destacó el valor irrepetible de cada individuo. “Nosotros somos únicos. En la historia del universo no hay otro como nosotros y no va a haber”.

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27-06-26