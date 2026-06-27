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Silvio Traverso: “No se observaron contaminantes en la ribera del río Quequén Salado”

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El subdelegado de Marisol, Silvio Traverso, respondió al pedido de informes del Concejo Deliberante (cliquear acá) referido a la presunta presencia de contaminantes en la ribera del río Quequén Salado, dentro del área correspondiente a la villa balnearia.

En la nota, Traverso expresó que no se observó presencia alguna de contaminantes, salvo, de manera excepcional, residuos producidos por personas que dejan latas, botellas y plásticos.

Además, señaló que existe cartelería y que el personal realiza tareas de concientización destinadas tanto a turistas como a vecinos de la villa.

También indicó que, cuando se detectan residuos, el equipo de servicios que presta funciones en la Subdelegación los retira.

Por último, informó que durante la temporada se suma el área de Turismo para reforzar las tareas de concientización entre visitantes y residentes. (27-06-26).

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