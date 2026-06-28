Banca del vecino en Monte Hermoso: el titular de Pelícano cuestionó a la oposición y pidió certezas para el frente costero

El titular del parador Pelícano de Monte Hermoso, Julián Simone, utilizó la Banca del Vecino del Concejo Deliberante para exponer la preocupación de los concesionarios del frente costero por la falta de definiciones sobre la planificación urbana y la línea municipal, situación que, según sostuvo, impide avanzar con obras de infraestructura esenciales y genera incertidumbre sobre el futuro de la actividad.

Al comenzar su exposición, destacó la importancia de que los vecinos puedan expresar sus inquietudes y remarcó que las preocupaciones son compartidas por los distintos concesionarios. “Nosotros, los que llamamos el pueblo, podamos expresarnos, podamos manifestar y podamos trasladar nuestras preocupaciones”, expresó. También señaló que los plazos “se van alargando” y planteó la necesidad de avanzar con soluciones.

Uno de los principales reclamos estuvo vinculado con la definición de la línea municipal. Simone afirmó que esa situación impide proyectar obras indispensables para el funcionamiento de los paradores. “Nosotros necesitamos tener una línea municipal”, manifestó, y agregó: “No tenemos muy claro dónde podamos implantar todo lo que tiene que ver con nuestras obras, cloacas, gas, luz, no tenemos nada claro y entonces eso habla de una seria preocupación”.

Como ejemplo, enumeró las dificultades que atraviesan distintos establecimientos del sector. “Petrel no tiene pilar de luz, Guardalavaca no tiene gas, Pelícano no tiene gas, Mauro por supuesto en Océano no tiene nada y tampoco tiene dónde”, afirmó.

El empresario también pidió el acompañamiento del Concejo Deliberante para gestionar respuestas ante el Departamento Ejecutivo y aclaró que comprende las consecuencias de la ciclogénesis. Sin embargo, sostuvo que esa situación no debe relegar la necesidad de preservar las fuentes laborales. “Para nosotros es súper importante mantener fuentes de trabajo”, indicó.

En ese sentido, aseguró que alrededor de 400 trabajadores dependen de manera directa de la actividad gastronómica del frente costero y que entre 600 y 800 personas lo hacen de forma indirecta. “¿Qué vamos a hacer con todo eso? Todavía no sabemos”, expresó.

Más adelante, cuestionó la falta de acompañamiento que, según afirmó, recibieron por parte de sectores de la oposición luego del temporal. “Hoy vimos que del oficialismo tuvimos un montón de personas… que hayan venido a ver qué necesitábamos”, señaló. Luego agregó: “No vi ninguno de la oposición, en este caso, que hayan venido a solucionarnos nada, a preguntarnos cómo estamos”.

También afirmó que el funcionamiento de los paradores sostiene numerosos puestos de trabajo y remarcó que el cierre de los establecimientos afecta a muchas familias. “Nosotros si nos cerramos, como estamos ahora, no generamos dinero. Pero no solamente no generamos dinero para nosotros. No generamos dinero para el entorno que nos representa, que es la cantidad de personas que trabajan con nosotros”, sostuvo.

En otro tramo de su intervención, manifestó su preocupación por la postura política respecto de la continuidad del frente costero. “Entiendo que tanto La Libertad Avanza como Primero Monte Hermoso consideran que no es importante que nosotros renovemos los contratos o mantengamos nuestras estructuras firmes en el frente costero. Nosotros consideramos que sí”, afirmó.

Sobre el cierre, convocó a una reflexión acerca del rol que cumplen los concesionarios en la actividad turística y en la economía local. “Nosotros somos el sustento de un montón de turistas que buscan nuestro servicio y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias para que la ciudad crezca turísticamente, que es la principal fuente de trabajo”, concluyó. (28-06-26).