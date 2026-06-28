Piden al gobierno municipal que evalúe modificaciones en el acceso secundario al cementerio para mejorar la seguridad vial

La concejala Rosana Cabarcos, del bloque Alianza La Libertad Avanza, presentó un proyecto de resolución para solicitar al Departamento Ejecutivo que evalúe la situación del acceso secundario al cementerio municipal y analice la posibilidad de realizar modificaciones que mejoren la seguridad vial del sector.

La iniciativa, que es analizada en comisiones, sostiene que el ingreso posee dimensiones reducidas, lo que permite el paso de un solo vehículo a la vez. Además, señala que esa situación dificulta la circulación cuando un vehículo ingresa y otro intenta hacerlo en sentido contrario, debido a la escasa visibilidad existente.

El proyecto también propone que, durante la evaluación, se considere la ampliación del acceso y la mejora de la visibilidad, con el objetivo de prevenir accidentes y optimizar las condiciones de circulación.

Al fundamentar la propuesta, Cabarcos explicó: “El espíritu de este proyecto es la seguridad vial en el acceso al cementerio. Los que frecuentan el cementerio e ingresan por la segunda entrada tienen, como bien expliqué en los considerandos, que no hay visibilidad. Cuando uno ingresa y otro egresa se puede producir un accidente”.

Indicó, además, que acompañó la iniciativa con planos y precisó: “La idea es bajar el paredón y de ahí se puede lograr un poquito más de visibilidad”. También afirmó que “esa es una de las calles que vienen del campo, de la Ruta 72, y pasan por El Indio. El ingreso del cementerio está justo a la pasada de esa calle”.

Durante el debate, Cabarcos aceptó el tratamiento en comisión al señalar que la intervención demandará una inversión.

A su turno, el concejal Santiago Sola (UCR) anunció el acompañamiento al pase a comisión y expresó: “No coincido en algunas cosas, yo no creo que sea de mucha afluencia de tránsito. Sí coincido en que es una de las tantas arterias que hay de ingreso rural a nuestra ciudad, no es de las principales”.

No obstante, consideró que el proyecto merece análisis y destacó el trabajo presentado. “Vemos, obviamente, que hay un trabajo. Adjuntó los planos, los planos están bien hechos. Yo estuve ahí en el lugar y dan prácticamente las medidas de la pared que hay que recortar”, dijo.

“Podemos también ver si se puede llegar a hacer un lomo de burro, por ejemplo, para que los vehículos que vengan por ese ingreso puedan bajar la velocidad y por ahí evitar algún tipo de accidente”, sugirió Sola.

En una nueva intervención, Cabarcos respondió: “Esto se hizo con un programa Autocad”. Además, defendió el fundamento del proyecto al afirmar: “Sí es seguridad vial, porque cuando uno ingresa, por lo visto el concejal Sola no es de ir muy asiduamente al cementerio. Cuando ingresás por el segundo portón y otro ingresa, se pueden chocar de frente, es así nomás, porque no hay visibilidad. Uno no ve si alguien está saliendo o el otro está entrando”.

Por su parte, la concejala Mercedes Gagna (Fuerza Patria) también solicitó el pase a comisión. “Más allá del gasto que puede llegar a ocasionar este proyecto, nos parecía una oportunidad para englobar varias demandas que tenemos con respecto al cementerio”.

En ese sentido recordó que “tenemos pendiente desde el año pasado la colocación de una cámara en los ingresos del cementerio debido a todos los hechos de vandalismo que son de público conocimiento”.

Asimismo, coincidió con el diagnóstico planteado por Cabarcos: “Le voy a dar la razón a la concejal Cabarcos. Soy de asistir al cementerio, ingreso por ese portón y no solo la visibilidad, sino que cuando se le agregaron los bolardos, si uno está saliendo e ingresando y a la misma vez se encuentra con otro auto en sentido contrario, es imposible tirarte a un costado o despejar la salida”. (28-06-26).