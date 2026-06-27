La campaña perfecta de Monte se pondrá en juego este domingo ante Ferroviario, el único escolta

Este domingo, desde las 15, el estadio 15 de Agosto será escenario del partido más esperado de la 13era. fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa. Atlético Monte Hermoso, líder con puntaje ideal tras doce presentaciones y 36 unidades, recibirá a Ferroviario, su único escolta con 31 puntos, en un duelo que puede empezar a definir la pelea por el campeonato.

El conjunto de Coronel Dorrego llega con una sola derrota en lo que va del certamen, sufrida en la jornada inaugural frente a Independiente, su clásico rival. Desde entonces hilvanó una campaña que lo mantiene como el principal perseguidor de Monte, que buscará extender su marcha perfecta en un escenario que estrenó el pasado sábado su sistema de iluminación.

El resto de la fecha: Porteño vs. Independiente de Dorrego, Divisorio vs. Progreso, Independiente de Pringles vs. San Martín, Almaceneros vs. Suteryh, Ventana vs. SUPA, Alumni vs. Pelota y Villa Rosa vs. Esperanza. (21-06-26).

POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 36 puntos; Ferroviario, 31; Suteryh, 28; SUPA e Independiente de Dorrego, 24; Porteño, 22; Ventana, 17; Independiente de Pringles, 16; San Martín y Villa Rosa, 15; Progreso, 14; Almaceneros, 13; Alumni, 12; Esperanza, 7; Divisorio y Pelota, 1. (27-06-26).