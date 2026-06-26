Se realizó una capacitación sobre nuevas tendencias en gastronomía

Este jueves se llevó a cabo en nuestra ciudad la capacitación “Nuevas tendencias en gastronomía: ideas para renovar el menú”, organizada por el Área de Turismo de la Municipalidad y la Asociación de Hoteleros, Gastronómicos, Bares y Afines de Bahía Blanca.

La propuesta se desarrolló bajo una modalidad teórico-práctica, con resolución de casos reales. Durante la jornada se abordaron temas como la influencia de las redes sociales en la gastronomía, el diseño de menús con identidad, la organización de eventos y los maridajes, entre otros.

Participaron representantes de establecimientos gastronómicos, emprendedores y prestadores de turismo rural del distrito, quienes pudieron intercambiar experiencias y adquirir herramientas para fortalecer sus propuestas.

Desde el Área de Turismo, la licenciada Luciana Álvarez destacó el éxito de la capacitación e invitó a los prestadores turísticos interesados a participar de la próxima jornada, denominada “La experiencia del huésped: del check-in al check-out”.

Quienes deseen obtener mayor información pueden comunicarse vía WhatsApp al 2921 40-1222. (26-06-26).