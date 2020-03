Oriente y Marisol cierran el ingreso de no residentes o trabajadores

La localidad de Oriente decidió que toda persona que no tenga una forma de justificar su ingreso al pueblo por trabajo o sea proveedor “no puede pasar”. Y como la localidad es la puerta de entrada a Marisol “mucha gente intentó pasar, algunos es como que vienen de vacaciones. Quizás escapan de lugares en donde hay mayor cantidad de gente pero no se dan cuenta que ponen en peligro al reste de la gente. Hay que quedarse en casas. No sabemos con quiénes estuvieron. Hay que cuidarse uno y cuidar al otro también”, reflexionó por LU 24 el delegado municipal, Patricio Bertone.

“Las personas que no califican para el ingreso, es decir las que están exceptuadas por la medida del Gobierno Nacional, no van a pasar el control policial, que tiene la colaboración de Bomberos Voluntarios”, agregó el funcionario.

Sobre cómo reaccionó la población, dijo que “la gran mayoría ha tomado conciencia, salen para hacer mandados o ir a la farmacia. Se ve poca gente en las calles y hay una determinada hora de la tardecita que ya no sale nadie”, explicó.

Por último, Bertone advirtió a quienes van intentando pescar que no lo hagan. “Pedimos que respeten las medidas tomadas para cuidarnos entre todos”, concluyó.