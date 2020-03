Esto pasaba hace 5 años: los recuerdos de “Nene” Jalle

Así lo informó LA DORREGO el 10 de marzo de 2015:

En una nota efectuada por César Mc Coubrey, Elsa Nene Jalle evocó por LA DORREGO su actividad como docente y el paso que tuvo como Directora de Cultura de la comuna en el gobierno justicialista.

“Nací maestra y voy a morir maestra”, admitió Nene, quien contó que hizo la escuela primaria de pupila en un Colegio de Tres Arroyos Nuestra Señora de Luján porque sus padres trabajaban, y destacó que esa experiencia le agradó.

“Los tres años básicos de Magisterio los hice acá en Dorrego, lo que significó una gran alegría, pero cuarto y quinto lo hice en el Colegio La Inmaculada Concepción de Benito Juárez”, recordó.

“Me recibí en 1952 y como en aquellos años no había maestras, al año siguiente me mandaron a Oriente, y tuve una gran sorpresa porque con 18 años me hice cargo de un sexto grado con 36 chicos”, agregó Elsa, quien mencionó que permaneció 10 en esa localidad, donde se casó en 1954.