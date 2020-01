Dura réplica de Priscila Minnaard a Alicia Jalle

La presidenta del bloque de concejales de UCR – Juntos por el Cambio, Priscila Minnaard, cuestionó a su par del PJ – Frente de Todos, Alicia Jalle, por haber difundido por LA DORREGO cuánto cobraría el intendente Raúl Reyes este año entre sueldo y gastos de representación si se aprueba el proyecto presupuestario elaborado por el Departamento Ejecutivo (cliquear acá).

“La concejal Jalle tiró una frase livianamente de un presupuesto que no se aprobó, sin sacar deducciones. Fue una barbaridad lo que hizo, pero cada vecino sabe si está bien ganado o no, y cómo es”, aseveró.

En este sentido, aclaró que los últimos intendentes locales de la UCR, incluido el actual, pudiendo percibir por ley el doble del monto que cobran de salario en gastos de representación, embolsan el 20% por este concepto.

“Todo esto se puede cotejar. A mí me gusta decir cosas que pueda sostener con un respaldo legal y acá no pasa, pero el bloque de la minoría nos tiene acostumbrados a que eso no es así, a pesar de tener abogados”, disparó.

En relación con el pedido de congelamiento por 180 días efectuado por los ediles de la oposición para sus propias dietas, Minnaard explicó las razones técnicas por las cuales -según su entender- no podía prosperar el proyecto de decreto, y destacó que fue una propuesta hecha “para la tribuna”.

El audio de la entrevista, en la parte superior de este post.