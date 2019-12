Un día como hoy

28 DE DICIEMBRE

Acontecimientos:

484: en el trono visigodo, Alarico II sucede a Eurico.

801: en Barcelona (España) los francos realizan una entrada solemne y proclaman a Bera como primer conde de Barcelona.

893: en la ciudad de Dvin (Armenia), de unos 100 000 habitantes, un devastador terremoto deja un saldo de 30 000 muertos. (Ver Terremotos anteriores al siglo XX).

1065: en Londres (Inglaterra) se funda la abadía de Westminster, lugar de coronación de los monarcas ingleses y panteón real.

1248: en los Países Bajos, una marea ciclónica supera las dunas costeras en Callantsoog (Den Helder) e inunda el norte de Holanda, Frisia y Groninga.

1287: en Aragón, Alfonso III concede a la nobleza aragonesa los privilegios de la Unión de Aragón.

1288: en Castilla, Alfonso III establece un compromiso de alianza con el aspirante al trono Alfonso de la Cerda.

1536: en la actual Colombia, Gonzalo Jiménez de Quesada llega a la llanura de Bogotá, tras explorar el río Magdalena, y la bautiza con el nombre de Nuevo Reino de Granada.

1696: en Roma fallece el teólogo español Miguel de Molinos (68), condenado por la Inquisición a cadena perpetua.

1833: la reina regente María Cristina contrae matrimonio morganático y secreto con Fernando Muñoz, guardia de corps.

1836: España firma un tratado de paz, amistad y reconocimiento de independencia con México.

1874: en Sagunto, Arsenio Martínez Campos proclama a Alfonso XII.

1879: en el río Tay, cerca de Dundee (Escocia), mueren más de 200 personas al caerse un puente, cuando pasaba un tren de pasajeros.

1886: en Estados Unidos, Josephine Cochrane recibe la patente de su invento, el primer lavavajillas funcional.

1895: en París (Francia), los hermanos Louis y Auguste Lumière ofrecen la primera exhibición pública de su cinematógrafo.

1895: en Wurzburgo (Alemania), Wilhelm Röntgen presenta su primera comunicación sobre los rayos X.

1903: Cuba reconoce la nueva República de Panamá.

1908: en la ciudad siciliana de Mesina (Italia), un gran terremoto causa unas 80 000 víctimas.

1909: en Massachusetts (Estados Unidos), Robert Goddard ―físico de la Universidad de Clark― publica los primeros trabajos teóricos acerca de la propulsión mediante cohetes.

1911: el Estado ruso adquiere 12 millones de rublos en cereales para paliar el hambre tras las malas cosechas.

1916: en la zona agrícola de Clermont (de 1500 habitantes), en el norte de Australia, una inundación mata a 65 personas. Entre 1864 y 1896 habían sucedido cuatro inundaciones graves.

1922: en Valladolid se estrena la comedia de Pardo Bazán El becerro de metal.

1923: en España, el Directorio acuerda prohibir la enseñanza del catalán en los centros oficiales.

1923: en Londres se estrena Santa Juana, de Bernard Shaw.

1925: en El Cairo (Egipto) se funda la Universidad de Fuad, la más importante de la zona.

1926: en España se aprueba el concierto económico entre el Estado y las provincias vascongadas, cuya vigencia es de 25 años.

1927: en Bruselas se estrena la ópera Antígona de Arthur Honegger.

1929: en el teatro Barcelona, de la ciudad homónima, se estrena la obra La Lola se va a los puertos, de Manuel y Antonio Machado.

1931: el papa Pío XI publica una encíclica sobre la autoridad de la Iglesia.

1941: inicia la Operación Antropoide, el asesinato del líder nazi Reinhard Heydrich en Praga.

1948: el grupo terrorista Hermanos Musulmanes asesina al primer ministro egipcio, Mahmu Fahmi Bajá.

1956: en España mueren seis personas al descarrilar el expreso Madrid-Coruña.

1957: en Madrid se empieza a emplear la vacuna Salk durante la campaña de vacunación voluntaria contra la poliomielitis.

1958: en Cuba, la ofensiva rebelde consigue ocupar Santa Clara y dividir en dos la isla.

1961: en Lima (Perú) se crea del distrito de Villa María del Triunfo.

1962: cerca de San Juan de la Maguana (República Dominicana) el Gobierno manda asesinar a un número indeterminado de seguidores vudú del movimiento mesiánico-popular de Olivorio Mateo (Masacre de Palma Sola).

1964: en Italia, el socialdemócrata Giuseppe Saragat es elegido presidente de la República.

1966: el equipo australiano de tenis vence a la India y conserva la Copa Davis.

1967: en España, el escritor Héctor Vázquez Azpiri obtiene el premio Alfaguara por su obra Fauna.

1970: en Canadá son detenidos los presuntos asesinos del ministro quebequés Pierre Laporte (muerto el 18 de octubre).

1972: en Berlín, un esqueleto descubierto durante unas excavaciones es identificado como el de Martin Bormann (lugarteniente de Adolf Hitler).

1973: en Asturias (España), a partir del 1 de enero, los mineros asturianos del interior de las minas trabajarán 40 horas a la semana.

1976: en un pozo a 331 metros bajo tierra, en el área U7aj(s) del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 10:00 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica n.º 883, Rudder, de 89 kt.

1979: en Argentina, el dictador Jorge Rafael Videla destituye al dictador Roberto Eduardo Viola como jefe superior del Ejército y nombra al dictador Leopoldo F. Galtieri.

1981: el futbolista Karl-Heinz Rummenigge es elegido, por segunda vez consecutiva, mejor jugador europeo del año.

1982: en España, el Congreso de los Diputados nombra defensor del pueblo a Joaquín Ruiz-Giménez.

1982: en Córcega desde comienzos de año se han cometido 800 atentados.

1983: en Argentina el Gobierno democrático deroga la Ley de Autoamnistía dictada por la Dictadura Militar, que afecta a todos los militares implicados en la Guerra de las Malvinas.

1984: en España entra en vigor la Ley de Objeción de Conciencia.

1985: en un pozo a 549 metros bajo tierra, en el área U20ao del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 11:00 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Goldstone, de 60 kt. Es la bomba n.º 1043 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1988: en Barcelona, el ayuntamiento otorga la medalla de oro al pintor Salvador Dalí, cuya salud está muy debilitada.

1991: en Azerbaiyán, la mayoría de los consultados en referéndum se muestran a favor de la independencia.

1992: en Mogadiscio (Somalia), tras una marcha por la paz se reconcilian en público los dos «señores de la guerra», Mohamed Farah Aidid y Mohamed Alí Mahdi.

1993: en España, el Banco de España interviene al banco Banesto (bajo la dirección de Mario Conde).

1995: en España termina la serie televisiva Farmacia de guardia, con un 63 % de cuota de pantalla y 11 527 000 espectadores, convirtiéndose en la serie más vista de la televisión en ese país.

1997: en Egipto, la CSA (Corte Suprema Administrativa) decide prohibir la ablación de clítoris en los hospitales públicos y privados, por considerar que en el Corán (libro sagrado de los musulmanes) no existe ningún versículo sobre la necesidad de efectuarla.

1997: en Escocia (Reino Unido), el actor Robert Carlyle (36) se casa con la maquilladora Anastasia Shirley.1​

2000: la reunión entre el líder palestino Yasir Arafat y el primer ministro israelí Ehud Barak, que debía celebrarse en Egipto para negociar un nuevo plan de acercamiento propuesto por el presidente estadounidense Bill Clinton, se suspende en el último momento.

2000: el cohete ruso Ciklon 3 y los seis satélites que transportaba (tres militares y tres de comunicación) desaparecen del campo de observación de los controladores de la Agencia Espacial Federal Rusa.

2002: en la playa de La Coruña (España), 10 000 personas se manifiestan bajo el lema «Nunca máis» y exigen responsabilidades por la marea negra del Prestige.

2002: las islas Tikopia, Fataka y Anuta (del archipiélago Salomón, al noroeste de Australia) son arrasadas por un ciclón.

2003: Guatemala: En segunda vuelta electoral Óscar Berger Perdomo gana con el 54,13% la presidencia de la República.

2004: al norte de Bagdad, la insurgencia iraquí asesina a 12 policías.

2004: investigadores franceses obtienen grandes cantidades de glóbulos rojos in vitro utilizando células madre de la célula ósea.

2005: la policía francesa detiene a dos miembros de la banda terrorista ETA en un control rutinario de carreteras.

2005: en Las Palmas (Canarias) la policía española detiene al responsable financiero del Clan Nuvoleta, uno de los jefes más buscados de la mafia napolitana.

2005: Israel impone una zona de exclusión en el norte de la franja de Gaza para impedir que los radicales palestinos lancen cohetes contra poblaciones israelíes cercanas.

2005: en Chile, la policía chilena ficha por primera vez al exdictador Augusto Pinochet y toma sus huellas dactilares.

2005: se lanza con éxito y se pone en órbita el primer satélite de ensayos del futuro sistema europeo de localización Galileo, el GIOVE-A.

2006: en Venezuela, en un acto de salutación a la Fuerza Armada Nacional, el presidente Hugo Chávez anuncia que no renovará la concesión a la planta televisiva Radio Caracas Televisión.

2010: en España, desaparece CNN+.

2014: El Vuelo 8501 de Indonesia AirAsia cae al Mar de Java, en la ruta de Indonesia a Singapur, con 162 personas a bordo.

Nacimientos:

1164: Rokujō, emperador japonés (f. 1176).

1550: Vicente Espinel, escritor y compositor español (f. 1624).

1635: Isabel Estuardo, aristócrata inglesa, hija del rey Carlos I (f. 1650).

1651: Johann Krieger, compositor alemán (f. 1735).

1722: John Pitcairn, soldado británico (f. 1775).

1745: Juan de Ayala, marino español (f. 1797).

1818: Carl Remigius Fresenius, químico británico (f. 1897).

1850: Francesco Tamagno, tenor italiano (f. 1905).

1852: Leonardo Torres Quevedo, ingeniero e inventor español (f. 1936).

1855: Juan Zorrilla de San Martín, poeta y diplomático uruguayo (f. 1931).

1856: Woodrow Wilson, presidente estadounidense, premio Nobel de la Paz en 1919 (f. 1924).

1870: Charles Bennet, atleta británico (f. 1949).

1872: Pío Baroja, novelista español (f. 1956).

1874: María Lejárraga, escritora y activista española (f. 1974).

1882: Arthur Stanley Eddington, astrónomo y físico británico (f. 1944).

1882: Lili Elbe, artista danés (f. 1931).

1885: Vladímir Tatlin, arquitecto y pintor ruso (f. 1953).

1888: F. W. Murnau, cineasta alemán (f. 1931).

1891: Elvira de Hidalgo, soprano española (f. 1980).

1896: Rafael Rossi, músico argentino (f. 1982).

1898: Carl-Gustaf Rossby, meteorólogo estadounidense de origen sueco (f. 1957).

1899: Edgar Neville, escritor y diplomático español (f. 1967).

1902: Mortimer Adler, filósofo estadounidense (f. 2001).

1902: Shen Congwen, escritor chino (f. 1988).

1903: Earl Hines, pianista estadounidense de jazz (f. 1983).

1903: John von Neumann, matemático húngaro-estadounidense (f. 1957).

1904: Raúl López Sánchez, abogado y político mexicano (f. 1957).

1905: Antonio Fraguas Fraguas, escritor e historiador gallego.

1908: Lew Ayres, actor estadounidense (f. 1996).

1909: María Rosa Alonso, profesora, filóloga y ensayista española (f. 2011).

1910: Manuel Capdevila, pintor y orfebre catalán (f. 2006).

1910: Tomás Zarraonaindia, guardameta español, hermano de Telmo Zarra (f. 2000).

1912: José Luis Cano, poeta español (f. 1999).

1913: Lou Jacobi, actor canadiense (f. 2009).

1916: Ricardo Molina, poeta español (f. 1968).

1920: Antonieta de Mónaco, aristócrata monegasca (f. 2011).

1920: Steve Van Buren, jugador estadounidense de fútbol americano (f. 2012).

1921: Johnny Otis, músico estadounidense de blues (f. 2012).

1922: Stan Lee, historietista estadounidense (f. 2018).

1924: Milton Obote, presidente ugandés (f. 2005).

1925: Hildegard Knef, actriz alemana (f. 2002).

1927: Esther Sandoval, actriz puertorriqueña (f. 2006).

1930: Jorge Di Pascuale, sindicalista peronista argentino asesinado (f. 1977).

1930: Franzl Lang, artista de folclor alemán (f. 2015).

1931: Guy Debord, cineasta francés (f. 1994).

1932: Manuel Puig, novelista argentino (f. 1990).

1932: Nichelle Nichols, actriz estadounidense.

1934: Maggie Smith, actriz británica.

1934: David Warrilow, actor británico (f. 1995).

1936: Jacques Mesrine, contrabandista y asesino francés (f. 1979).

1937: Elida Marletta, actriz argentina (f. 2017).

1937: Ratan Tata, magnate indio.

1940: Don Francisco (Mario Kreutzberger), presentador de televisión chileno.

1942: Roger Swerts, ciclista belga.

1943: Juan Luis Cipriani, arzobispo peruano.

1943: David Peterson, político canadiense.

1944: Kary Mullis, bioquímico estadounidense, premio Nobel de Química en 1993.

1945: Birendra Bir Bikram Shah Dev, rey nepalés.

1946: Mike Beebe, político estadounidense.

1946: Edgar Winter, músico estadounidense.

1947: Aurelio Rodríguez, beisbolista mexicano (f. 2000).

1947: Miguel Quinteros, ajedrecista argentino.

1948: Édgar Vivar, actor mexicano (el Señor Barriga, en El Chavo).

1950: Øivind Blunck, actor noruego.

1950: Alex Chilton, cantante y guitarrista estadounidense (f. 2010).

1950: Hugh McDonald, bajista actual de la banda Bon Jovi.

1950: Juan María Traverso, piloto de automovilismo argentino.

1952: Arun Jaitley, abogado y político indio (f. 2019).

1953: Richard Clayderman, pianista francés.

1954: Juan Antonio De Benedictis, piloto de carreras argentino.

1954: Denzel Washington, actor estadounidense.

1955: Liu Xiaobo, activista chino, premio Nobel de la Paz.

1955: María Clemencia Rodríguez, primera dama de Colombia 2010-2018

1956: Nigel Kennedy, violinista británico.

1957: Javier Arenas, político español.

1957: Jaime Rodríguez Calderón, político mexicano.

1958: Claire de la Fuente, cantante filipina.

1958: César Sarachu, actor español.

1958: Terry Butcher, futbolista británico.

1959: Ana Torroja, cantante española, de la banda Mecano.

1959: Emilio Sutherland, periodista y presentador de televisión chileno.

1960: Melvin Turpin, baloncestista estadounidense (f. 2010).

1962: Michel Petrucciani, pianista y compositor francés de jazz (f. 1999).

1962: Quim Torra, político catalán.

1963: Dmitry Solovyov, yudoca uzbeko.

1964: Maite Zúñiga, atleta española.

1967: Raphael Jiménez, director de orquesta y violinista venezolano.

1968: Svetlana Kapanina, piloto rusa.

1967: Chris Ware, historietista estadounidense.

1969: Juan Reynoso Guzmán, futbolista peruano.

1969: Linus Torvalds, informático finlandés.

1970: Elaine Hendrix, actriz y cantante estadounidense.

1970: Francesca Le, actriz porno estadounidense.

1971: Diego Abal, árbitro de fútbol argentino.

1971: Yolanda Andrade, actriz y conductora de televisión mexicana.

1971: Sergi Barjuan, futbolista español.

1972: Einar Díaz, beisbolista y entrenador panameño.

1972: Roberto Palacios, futbolista peruano.

1972: Patrick Rafter, tenista australiano.

1972: Adam Vinatieri, jugador estadounidense de fútbol americano.

1973: María Fernanda Aldana, cantante argentina.

1973: Alex Dimitriades, actor australiano.

1973: Seth Meyers, actor estadounidense.

1973: Martha Isabel Bolaños, actriz, modelo y empresaria colombiana.

1973: Yessica Salazar, actriz y modelo mexicana.

1974: Anxo Lorenzo, gaitero español.

1974: Jason Ridge, actor porno estadounidense.

1976: Joe Manganiello, actor estadounidense.

1976: Vanessa Ferlito, actriz estadounidense.

1976: Kyohei Mikami, luchador japonés.

1976: Patrik Ježek, futbolista checo.

1977: Kery James, músico francés.

1977: Kuami Agboh, futbolista togolés.

1978: John Legend, músico estadounidense.

1978: Delfín Quishpe, cantautor indígena ecuatoriano.

1979: James Blake, tenista estadounidense.

1979: Rafael Leitão, ajedrecista brasileño.

1979: Zach Hill, baterista estadounidense.

1979: Noomi Rapace, actriz sueca.

1980: Diego Junqueira, tenista argentino.

1980: Lomana LuaLua, futbolista congoleño.

1981: Khalid Boulahrouz, futbolista neerlandés.

1981: Emanuel Berg, ajedrecista sueco.

1981: Sienna Miller, actriz estadounidense.

1981: Mika Väyrynen, futbolista finlandés.

1982: Matt Walst, músico canadiense, cantante de la banda Three Days Grace.

1983: Álvaro Antón, futbolista español.

1984: Leroy Lita, futbolista británico.

1984: Martin Kaymer, golfista alemán.

1984: Maggie Civantos, actriz española.

1985: Taryn Terrell, luchadora y actriz estadounidense.

1986: Victoria Atkin, actriz británica.

1986: Tom Huddlestone, futbolista británico.

1987: Thomas Dekker, actor estadounidense.

1988: Jordy Buijs, futbolista neerlandés.

1988: Adam Sarota, futbolista australiano.

1989: Mackenzie Rosman, actriz estadounidense.

1989: Silvia Alonso, actriz española.

1989: Eva Cedeño, actriz, boxeadora y conductora mexicana.

1989: Xavier Kouassi, futbolista marfileño.

1990: David Archuleta, cantante estadounidense, ganador de American Idol.

1990: Marcos Alonso Mendoza, futbolista español.

1992: Sheryl Rubio, actriz venezolana.

1993: Jean-Claude Billong, futbolista francés.

1994: Adam Peaty, nadador británico.

2001: Madison De La Garza, actriz estadounidense.

2002: Kelsey Briggs, niña estadounidense asesinada por sus padres a los 2 años y 7 meses (f. 2005).

Fallecimientos:

1104: Pedro I, rey de Aragón y Navarra (n. 1068).

1367: Ashikaga Yoshiakira, shogun japonés (n. 1330).

1446: Clemente VIII, antipapa italiano (n. 1370).

1503: Piero de Médici, gobernador italiano (n. 1471).

1558: Hermann Finck, compositor alemán (n. 1527).

1622: san Francisco de Sales, sacerdote y escritor francés (n. 1567).

1656: Laurent de La Hyre, pintor barroco francés (n. 1606).

1663: Francesco Maria Grimaldi, matemático y físico italiano (n. 1618).

1694: María II, reina inglesa (n. 1662).

1696: Miguel de Molinos, teólogo español (n. 1628).

1703: Mustafa II, sultán otomano (n. 1664).

1706: Pierre Bayle, filósofo y escritor francés (n. 1647).

1708: Joseph Pitton de Tournefort, botánico francés (n. 1656).

1719: Felipe Pedro, aristócrata español, hijo de Felipe V (n. 1712).

1734: Robert Roy MacGregor, héroe y criminal escocés (n. 1671).

1795: Eugenio Espejo, físico y abogado ecuatoriano (n. 1747).

1859: Thomas Macaulay, escritor y político británico (n. 1800).

1885: Adam Crooks, político canadiense (n. 1827).

1889: Teresa Cristina de Borbón y Dos Sicilias, emperatriz brasileña (n. 1822).

1890: Octave Feuillet, escritor francés (n. 1821).

1900: Alexandre de Serpa Pinto, explorador y soldado portugués (n. 1846).

1903: George Gissing, escritor británico (n. 1857).

1908: Françoise Auguste Gevaert, compositor belga (n. 1828).

1915: Juan Menéndez Pidal, poeta y folclorista español (n. 1858).

1916: Eduard Strauss, compositor austríaco (n. 1835).

1918: Olavo Bilac, político y poeta brasileño (n. 1865).

1919: Johannes Rydberg, físico sueco (n. 1854).

1921: Justo Cuervo Arango, religioso dominico español, catedrático y publicista (n. 1859).

1924: Léon Bakst, pintor ruso (n. 1866).

1925: Sergéi Yesenin, poeta ruso (n. 1895).

1934: Pablo Gargallo, escultor español (n. 1881).

1935: Clarence Day, escritor estadounidense (n. 1874).

1937: Maurice Ravel, compositor francés (n. 1875).

1938: Florence Lawrence, inventora y actriz canadiense (n. 1886).

1942: Alfred Flatow, gimnasta alemán (n. 1869).

1945: Theodore Dreiser, escritor estadounidense (n. 1871).

1947: Víctor Manuel III, rey italiano entre 1900 y 1946 (n. 1869).

1952: Fletcher Henderson, pianista estadounidense (n. 1897).

1956: Louis de Breda Handley, jugador de waterpolo y nadador estadounidense (n. 1874).

1959: Ante Pavelić, político croata (n. 1889).

1963: Paul Hindemith, compositor alemán (n. 1895).

1971: Max Steiner, compositor austríaco de música para cine (n. 1888).

1975: Frances McConnel-Mills, toxicóloga estadounidense (n. 1900)

1976: Freddie King, guitarrista estadounidense (n. 1934).

1980: Marcel Langiller, futbolista francés (n. 1908).

1981: Allan Dwan, cineasta estadounidense (n. 1885).

1983: William Demarest, actor estadounidense (n. 1892).

1983: Fidela Campiña Ontiveros, cantante de ópera española (n. 1894).

1983: Dennis Wilson, músico estadounidense, de la banda The Beach Boys (n. 1944).

1984: Sam Peckinpah, cineasta estadounidense (n. 1925).

1985: Renato Castellani, cineasta italiano (n. 1913).

1989: Hermann Oberth, ingeniero alemán (n. 1894).

1991: Cassandra Harris, actriz australiana (n. 1952).

1994: Mariano Medina, meteorólogo español (n. 1922).

1997: Iris Marga, actriz argentina (n. 1901).

1998: Robert Rosen, biólogo estadounidense (f. 1934).

1999: Clayton Moore, actor estadounidense (n. 1914).

2000: Antonio Rodríguez Valdivieso, pintor español (n. 1918).

2002: José Cibrián, actor argentino (n. 1916).

2004: Jerry Orbach, actor estadounidense (n. 1935).

2004: Susan Sontag, escritora estadounidense (n. 1933).

2006: Kōmei Abe, músico, compositor y director de orquesta japonés (n. 1911).

2007: Xosé Cuíña, político español (n. 1950).

2009: The Rev (James Owen Sullivan), baterista estadounidense, de la banda Avenged Sevenfold (n. 1981).

2010: Ali Reza Askari, militar y político iraní (n. 1952).

2010: Zeferino Nandayapa, músico y compositor mexicano (n. 1931).

2010: Billy Taylor, pianista y compositor estadounidense de jazz (n. 1921).

2011: Nicanor Vélez, poeta colombiano (n. 1959).

2012: Václav Drobný, futbolista checo (n. 1980).

2012: Tommy Keane, futbolista irlandés (n. 1968).

2012: Emmanuel Scheffer, entrenador de fútbol alemán (n. 1924).

2013: Halton Arp, astrónomo estadounidense (n. 1927).

2014: Leopoldo Federico, director de orquesta, compositor y bandoneonista argentino (n. 1927).

2014: Javier Fragoso, futbolista mexicano (n. 1942).

2015: Lemmy Kilmister, líder de la banda Motörhead (n. 1945).

2016: Gregorio Álvarez, militar y presidente de facto de Uruguay (n. 1925).

2016: Debbie Reynolds, cantante y actriz estadounidense (n. 1932).

2017: Juan Masferrer, político chileno (n. 1940).